Deschamps : L'appel surprise qu'un joueur n'attend plus !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'histoire entre l'équipe de France et Lucas Digne est assez particulière. L'ancien latéral gauche du PSG a raté plusieurs compétitions internationales, sans toutefois décevoir lorsqu'il était convoqué. D'ailleurs, il a été rappelé en septembre après deux ans d'absence en Bleus. Et le joueur d'Aston Villa raconte l'appel surprise de Didier Deschamps.

Absent depuis juin 2022, Lucas Digne a profité de la blessure de Lucas Hernandez et de la baisse de régime de Théo Hernandez pour être rappelé en septembre dernier. Et l'ancien joueur du PSG est revenu sur l'appel surprise de Didier Deschamps.

Deschamps s'éclipse-t-il au profit de Zidane ? 🔍 Une annonce qui pourrait redéfinir l'avenir des Bleus !

➡️ https://t.co/5jHTwCLXcI pic.twitter.com/ayt9IP2F0E — le10sport (@le10sport) December 15, 2024

Digne revient sur l'appel de Deschamps

« Il m'a appelé et en fait c'était vraiment surprenant parce que j'étais avec mon fils, je venais d'aller le chercher à l'école. Et quand je raccroche, mon fils, qui commence à se rendre compte de ce que c'est que l'équipe de France, me dit : "C'est exceptionnel papa l'équipe de France !" C'était un super moment à partager avec lui », raconte le joueur d'Aston Villa au micro de Téléfoot, avant d'évoquer plus en détails son rôle en équipe de France.

«Il m'a appelé et en fait c'était vraiment surprenant»

« Je suis content des matches que j'ai eus à faire contre la Belgique est l'Italie, donc c'était vraiment cool de pouvoir jouer ses matches-là et d'avoir cette responsabilité-là. Je pense que c'est ma meilleure période en Bleus. Je suis un joueur épanoui et je m'installe bien dans ce groupe. J'espère que ça va continuer », ajoute Lucas Digne.