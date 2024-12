«Certains ont douté...», la FFF balance sur le malaise Mbappé !

Thomas Bourseau

Ces derniers temps, Kylian Mbappé était aux abonnés absents en équipe de France. Le capitaine des Bleus n'était pas des deux derniers rassemblements et n'avait pas tenu des propos montrant une grande joie lors de sa présence en septembre. Mais pas de quoi paniquer et tirer la sonnette d'alarme selon Philippe Diallo.

Kylian Mbappé a été visé par de grosses accusations d'harcèlement sexuel voire de viol par la presse suédoise en octobre dernier. Pour remettre les choses dans leur contexte, le capitaine de l'équipe de France se trouvait pendant la trêve internationale à Stockholm et en avait profité pour sortir au V, une boîte de nuit de la capitale grâce à des jours de repos alloués par le Real Madrid. Cette sortie avait beaucoup fait parler vu que les Bleus jouaient contre Israël en Hongrie au même moment.

La FFF reste dans le coin Mbappé

En plus de celui d'octobre, Kylian Mbappé avait également raté le rassemblement de novembre avec l'équipe de France. La dernière apparition du capitaine des Bleus remonte au mois de septembre au cours duquel il s'était montré quelque peu irrité en conférence de presse concernant le jeu de la sélection. Mbappé avait d'ailleurs lâché une punchline à ce sujet, expliquant que les critiques étaient le cadet de ses soucis. Toutefois, et malgré les informations de Romain Molina qui affirme que Mbappé ne voudrait plus revenir en équipe de France, les portes des Bleus lui sont toujours ouvertes d'après Philippe Diallo.

«Certains ont douté de son engagement mais je me suis réjoui qu'il redise tout l'amour qu'il avait pour la sélection»

Le président réélu ces dernières heures à la Fédération française de football a apprécié la mise au point de Kylian Mbappé en interview avec Mouloud Achour pour Clique X sur Canal+ la semaine dernière. L'amour affiché envers l'équipe de France par Mbappé n'est pas à remettre en question.

« Je veux d'abord saluer tout ce qu'il a apporté à l'équipe de France. Certains ont douté de son engagement mais je me suis réjoui qu'il redise publiquement [sur Canal+, NDLR] tout l'amour qu'il avait pour la sélection et l'attachement à ce rôle de capitaine, qui est un grand honneur. Jusqu'à l'Euro, il l'a accompli avec beaucoup de sérieux ».