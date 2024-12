PSG : Al-Khelaïfi annonce l’entraineur pour 2025 !

Arnaud De Kanel

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique est en fin de contrat en juin prochain. Pourtant, l’avenir de l’entraîneur espagnol semble loin d’être incertain. Si aucune annonce officielle n’a encore été faite, des rumeurs insistantes affirment qu’il aurait déjà signé une prolongation de contrat. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi, président du club, ne fait pas mystère de ses intentions. Convaincu par le projet mené par Luis Enrique, il mise clairement sur la continuité avec l’ancien sélectionneur de la Roja.

A l’été 2023, le PSG tournait une nouvelle page de son histoire en confiant les rênes de l’équipe à Luis Enrique. Avec le technicien espagnol, le club de la capitale a lancé un projet ambitieux axé sur un effectif plus jeune et une approche résolument collective. Un choix qui semblait correspondre aux aspirations du PSG pour retrouver une stabilité et une identité forte. Pourtant, alors que son contrat arrive à échéance en juin prochain, aucune annonce officielle n’a encore été faite quant à son avenir. De quoi laisser place aux spéculations ? Pas vraiment. Les récentes déclarations de Nasser Al-Khelaïfi, président du club, dissipent toute incertitude. Le patron du PSG a été clair : Luis Enrique fait pleinement partie de la vision à long terme du club et il sera aux commandes du club de la capitale en 2025.

«Notre formidable entraîneur»

« À mon avis, nous avons le meilleur entraîneur du monde en ce moment. Il construit un projet pour l’avenir. Les résultats comptent, mais nous restons concentrés sur notre projet. Il y a beaucoup de rumeurs sur les joueurs, mais nous sommes très clairs. Nous avons l’une des équipes les plus jeunes d’Europe, si ce n’est la plus jeune, avec une moyenne d’âge de 22,5 ans. Nous construisons une équipe pour l’avenir avec notre formidable entraîneur », a déclaré le président du PSG pour Sky Allemagne, avant de poursuivre.

«Un plan à long terme avec cette équipe et cet entraîneur»

« Nous avons un plan à long terme avec cette équipe et cet entraîneur. Nos joueurs sont unis, c’est un groupe fantastique avec une super ambiance. Il y a toujours des rumeurs dans les médias - ils veulent vendre des journaux. Mais je crois en notre projet, en notre système, en notre entraîneur et en notre plan », a ajouté Nasser Al-Khelaïfi.