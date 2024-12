Mercato - Real Madrid : Une star vend la mèche pour sa signature ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est à la recherche d’un latéral droit, le Real Madrid est annoncé sur la piste de Trent Alexander-Arnold, dont le contrat avec Liverpool prend fin en juin 2025. L’international anglais a justement évoqué son avenir et a laissé entendre qu’une prolongation avec les Reds était clairement une possibilité.

Un an après avoir attiré Kylian Mbappé libre en provenance du PSG, le Real Madrid aimerait bien faire de même avec Trent Alexander-Arnold. Un dossier qui pourrait même s’accélérer dès cet hiver, la Casa Blanca ayant besoin d’un joueur au poste de latéral droit après la grave blessure de Dani Carvajal.

Des tensions dans l'air ? Benzema et Mbappé pourraient revoir leurs rapports après ce dernier trophée 🏆.

➡️ https://t.co/OoKkIJ8lgJ pic.twitter.com/E1uTyT5eVD — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

Prolongation ou départ pour Alexander-Arnold ?

Mais pour cela, il faut que la situation contractuelle de Trent Alexander-Arnold n’évolue pas. Actuellement, le contrat de l’international anglais (33 sélections) avec Liverpool prend fin en juin 2025. Et il se pourrait bien que le joueur âgé de 26 ans finisse finalement par prolonger avec son club formateur.

« J'ai signé quatre ou cinq prolongations de contrat et aucune d'entre elles n'a été dévoilée en public »

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Trent Alexander-Arnold quand il a évoqué son avenir au micro de Sky Sports : « Je suis au club depuis 20 ans maintenant, j'ai signé quatre ou cinq prolongations de contrat et aucune d'entre elles n'a été dévoilée en public - et celle-ci ne le sera pas non plus. »