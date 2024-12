Mercato : Le PSG refuse des offres, il balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG qui ne comptait plus du tout sur lui, Danilo Pereira a finalement signé avec Al-Ittihad lors du mercato estival 2024. L'international portugais avait pourtant diverses opportunités pour rester en Europe, avec notamment une proposition de l'Atlético de Madrid, mais il révèle que la direction du PSG a refusé toutes ces offre pour privilégier le club saoudien.

Danilo Pereira (33 ans) a vécu un été 2024 très agité sur le marché des transferts. L'ancien milieu défensif du PSG n'entrait pas du tout dans les plans de Luis Enrique et a donc été place sur la liste des transferts en fin de saison dernière, et il ne manquait pas de prétendants à travers l'Europe. Pourtant, si l'on en croit ses révélations dans les colonnes du Parisien, la direction du PSG a décliné de nombreuses offres pour finalement le céder en Arabie Saoudite, du côté d'Al-Ittihad, avec un transfert estimé à 5M€.

Luis Enrique visé par les critiques, mais la direction du PSG mise sur lui pour bâtir l'avenir. 🔥 Qu'en pensez-vous ?

➡️ https://t.co/p85staSd12 pic.twitter.com/VpCgeuR3RF — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 14, 2024

« Paris a refusé beaucoup d’offres »

Danilo Pereira livre les coulisses de son mercato agité à cause des refus du PSG : « J’avais d’autres opportunités. Mais elles n’ont pas été possibles car Paris a refusé beaucoup d’offres. Il y a eu des échanges avec le FC Porto, l’Atlético de Madrid. J’ai eu des touches en Italie, en Allemagne. Mais ces transferts ont été bloqués pour des raisons financières. Le club demandait beaucoup d’argent. Finalement, j’ai reçu cette proposition d’Al-Ittihad et je crois que c’était le bon choix », confie l'international portugais.

« Le problème était là. On ne m’a pas du tout facilité mon départ »

« Je n’ai pas voulu continuer dans un club où l’on ne compte pas sur moi. Quand on m’a dit : tu ne comptes pas, tu dois chercher un autre club, c’était OK. C’est une situation qui existe dans tous les clubs. En revanche, ç’a été dur pendant qu’on négociait avec d’autres équipes. Le problème était là. On ne m’a pas du tout facilité mon départ. C’est ça qui m’a fait du mal, car j’ai vraiment de l’affection pour Paris. Je voulais poursuivre ma carrière là-bas », poursuit Danilo, qui regrette donc que le PSG n'ait pas du tout facilité son transfert l'été dernier.