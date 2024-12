Mercato - PSG : «Bizarre…», Luis Enrique provoque un transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il arrivait à un an de la fin de son contrat avec le PSG, Danilo Pereira a été poussé vers la sortie l'été dernier. L'international portugais avait senti le coup venir étant donné qu'il n'entrait pas du tout dans les plans de Luis Enrique, qui a donc provoqué son départ du Parc des Princes. Il raconte tout sur les coulisses de son départ.

Longtemps titulaire dans le onze-type du PSG et très apprécié des supporters pour son état d'esprit irréprochable et son combativité, Danilo Pereira (33 ans) a pourtant été éjecté par Luis Enrique lors du mercato estival 2024. Le technicien espagnol ne comptait plus du tout sur lui pour l'avenir, et l'ancien milieu de terrain du PSG a rapidement senti en fin de saison dernière qu'il ne serait pas conservé comme il l'indique dans un entretien accordé au Parisien.

« Il se passait quelque chose de bizarre »

« Dès la fin de la saison 2023-2024, j’ai eu la sensation qu’il se passait quelque chose de bizarre… Luis Campos est ensuite venu me voir pour m’annoncer que je n’entrais plus dans les plans. C’était le choix du coach, avec lequel je n’ai pas échangé », confie Danilo Pereira.

« Je ne comprends pas pourquoi le club s’est comporté comme ça »

Et il semble l'avoir mauvaise contre le PSG : « Ça n’a pas été facile car je ne m’attendais pas à ce que le club m’écarte du groupe. Ça, c’était la sensation la plus douloureuse. Je pense que je n’ai pas mérité ce traitement. Ç’a été très dur. J’étais touché car je ne comprends pas pourquoi le club s’est comporté comme ça. Je n’ai fait de mal à personne, je voulais seulement m’entraîner normalement pendant que je cherchais la meilleure solution », poursuit Danilo Pereira. Ambiance...