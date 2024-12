Du jamais vu depuis Benzema, il l’attend au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé dans le viseur du PSG l'été dernier, Rayan Cherki a connu un début de saison compliqué avec l'OL. Cependant, depuis quelques matches, le jeune milieu offensif revient en grande forme. Au point d'impressionner certains observateurs qui l'attendent toujours à Paris dans les prochaines mois.

Auteur d'un début de saison compliqué puisqu'il ne jouait pas, Rayan Cherki a finalement prolongé son contrat à l'OL et retrouvé un excellent niveau. Encore décisif jeudi soir lors de la victoire des Gones contre l'Eintracht Francfort, Rayan Cherki sera très attendu dimanche soir contre le PSG, un club qu'il aurait pu rejoindre l'été dernier, au sein duquel le journaliste Romain Beddouk le verrait bien évoluer.

«Le joueur le plus prometteur de l’OL depuis Karim Benzema»

« Rayan Cherki, depuis peu, c’est une vraie justesse dans son jeu. Il prend les bonnes décisions pour mettre ses capacités techniques au service du collectif. Il est encore jeune car il n’a que 21 ans, mais il a commencé sa carrière pro et donc déjà plus de 120 matchs en Ligue 1 à son actif. Pendant longtemps, il a été considéré comme le joueur le plus prometteur de l’OL depuis Karim Benzema, et ça y est, on a l’impression que le déclic s’est fait. L’été dernier, il y avait un accord entre l’OL, le PSG et Cherki et finalement ça ne s’est pas fait », explique-t-il dans un premier temps au micro de France Bleu avant de revenir sur les raisons de cet échec.

«Cherki à Paris ce serait une bonne idée»

« L’entourage de Cherki de l’époque pensait que Dortmund était intéressé et donc ils ont refusé une proposition du PSG en attendant celle de Dortmund qui n’est jamais arrivée. A ce moment-là, je n’étais pas très chaud pour l’arrivée de Cherki à Paris. Notamment en raison de son entourage qui était la structure montée par la mère de Kylian Mbappé. Mais entre sa progression et ses nouvelles fréquentations, avoir Cherki à Paris ce serait une bonne idée. Luis Enrique avait validé donc le joueur pourrait avoir sa chance. Et vues les difficultés financières de l’OL, ça peut se faire même cet hiver au mercato », ajoute Romain Beddouk.