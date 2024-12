PSG : Al-Khelaïfi pousse un coup de gueule, la réponse est cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En plus de sa présidence du PSG, Nasser Al-Khelaïfi doit également assumer ses responsabilités de président de l’ECA (Association des Clubs Européens). Alors que le dirigeant qatarien a récemment dit le plus grand bien de la prochaine Coupe du monde des Clubs, l’Union des Clubs Européens (UCE) a pesté contre cette promotion de la compétition par le boss parisien.

Le président du PSG fait débat. Au cours d’un entretien accordé à MARCA la semaine dernière, Nasser Al-Khelaïfi avait notamment fait la promotion du nouveau format de la Coupe du monde des Clubs (une compétition dans laquelle participera le PSG l’été prochain), et ce en critiquant d’autres formats de compétition.

L’UCE répond clairement à Nasser Al-Khelaïfi

« Ce qui augmente la charge de travail des joueurs, ce sont les ligues nationales à 20 équipes, les deux coupes nationales, les matches amicaux et les matches d'exhibition, et le fait que les entraîneurs ne font pas tourner leurs équipes », déclarait ainsi Nasser Al-Khelaïfi. Ces propos du boss du PSG et de l’ECA ne sont pas passés du côté de l’UCE, qui a répondu au président parisien ce vendredi par le biais d’un communiqué. « Ses propos suivent un schéma familier : présenter les ligues nationales comme le problème pour justifier la création de plus d’espace dans le calendrier international pour que les clubs d’élite puissent jouer des tournois exclusifs entre eux », peut-on lire au sein de ce dernier.

« L’UEC invite M. Al-KhelaÏfi à rectifier ses propos »

« Nous avons déjà lu ce scénario. Le prédécesseur de M. Al-KhelaÏfi à l’ECA, Andrea Agnelli (président de la Juventus Turin), a ouvertement préconisé la réduction de la taille des ligues nationales pour faire de la place à des matches internationaux supplémentaires de clubs. Ce programme a finalement abouti au projet controversé de Super League, auquel Al-Khelaifi s’est publiquement opposé. Pourtant, ses récentes remarques suggèrent que la même vision persiste sous une nouvelle forme. L’UEC invite M. Al-KhelaÏfi à rectifier ses propos, tout en appelant les ligues, les clubs, les joueurs et les supporters à résister à ces efforts continus visant à diminuer l’importance des compétitions nationales, conclut le texte. Ensemble, nous pouvons protéger l’intégrité du football européen et garantir qu’il reste un sport pour tous, et pas seulement pour quelques privilégiés », conclut l’Union des Clubs Européens (Union of European Clubs en anglais, ndlr).