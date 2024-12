Mercato : L'OM s'offre un problème à 30M€ ?

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi a appelé lui-même Elye Wahi dans le cadre de son transfert à l'OM pour 30M€ comme le coach italien le révélait à L'Equipe en août dernier. Cependant, l'adaptation du jeune attaquant français de 21 ans traîne à Marseille. Pas de quoi alarmer le techncien de l'Olympique de Marseille qui affirme qu'il travaillera suffisamment pour mettre Wahi sur le bon chemin.

Elye Wahi est le remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang. La saison dernière, l'attaquant gabonais a inscrit 30 buts pour 11 passes décisives, rien que ça. De par sa décision d'accepter le pont d'or d'Al-Qadsiah, Aubameyang a signé en Arabie saoudite, laissant derrière lui un grand vide à combler pour Roberto De Zerbi. En interview pour L'Equipe, l'entraîneur italien confiait en août dernier qu'il souhaitait qu'Aubameyang reste à l'OM.

«Il a un problème physique, je ne sais pas s'il sera disponible»

Il n'en fut rien et le comité directeur de l'OM présidé par Pablo Longoria a dû lui dénicher un successeur sur le marché des transferts. Il a longtemps été question d'une éventuelle venue d'Eddie Nketiah, mais c'est finalement Elye Wahi qui s'est installé dans la cité phocéenne, sans grand succès jusqu'ici (2 buts depuis le début de la saison). Pour la réception du LOSC ce samedi, Roberto De Zerbi pourrait devoir faire sans Wahi. « Il a un problème physique, je ne sais pas s'il sera disponible ».

«Ce n'est pas une question de connaissances, mais surtout d'adaptation à un club et une ville différents des autres»

Aux yeux de Roberto De Zerbi, le problème d'Elye Wahi réside dans son intégration à l'OM et son acclimatation à la vie marseillaise. C'est du moins le message qu'il a fait passer en conférence de presse dans des propos rapportés par Le Phocéen.

« Le concernant, ce n'est pas une question de connaissances, mais surtout d'adaptation à un club et une ville différents des autres. C'est un bon garçon, un très bon joueur avec un potentiel énorme. Je dois travailler pour qu'il puisse s'améliorer. Si on réussit à l'aider à progresser, il y aura plus de choses positives ». Reste à savoir si De Zerbi réussira à régler ce problème qui a coûté 30M€ à l'OM, soit le prix de son transfert.