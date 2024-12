OM : Rabiot reçoit une demande très spéciale !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très impressionné par le niveau de jeu d'Adrien Rabiot depuis son arrivée à l'OM l'été dernier, Roberto De Zerbi aimerait avoir plus d'éléments comme l'ancien milieu de terrain du PSG dans son effectif. Et l'entraîneur italien raconte d'ailleurs avec humour qu'il a même été jusqu'à demander à Rabiot s'il n'avait pas un frère prêt à le rejoindre à l'OM...

Recruté par l'OM en septembre dernier alors qu'il était libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin, Adrien Rabiot (29 ans) s'est tout de suite imposé comme un titulaire indiscutable du onze de Roberto De Zerbi. Il faut dire que l'ancien joueur du PSG est l'un des éléments les plus expérimentés de l'effectif actuel, et l'entraîneur de l'OM ne tarit pas d'éloges à son sujet.

« Je lui ai demandé s'il avait un frère... »

Interrogé en conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a déclaré sa flamme à Rabiot et révèle même une anecdote amusante sur une demande formulée à son protégé : « On aurait besoin d'avoir deux, trois et même Rabiot. Je lui ai demandé s'il avait un frère mais il m'a dit qu'il ne jouait pas au foot », lâche l'entraîneur de l'OM.

Rabiot doit marquer

De Zerbi poursuit en passant un autre message à Adrien Rabiot sur sa finition, lui qui n'a inscrit qu'un seul but avec l'OM : « Il a cette capacité à marquer, il faut qu'il l'exploite même si ça ne doit pas devenir une obsession. Mais tous doivent un peu plus marquer ». Le message est passé.