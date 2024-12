OM : De Zerbi marque l'histoire avec un record historique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dauphin du Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille affiche une efficacité offensive remarquable en Ligue 1 sous Roberto De Zerbi, avec 31 buts inscrits lors de ses 14 premiers matches de la saison. Cette performance marque les meilleurs débuts offensifs pour un entraîneur marseillais depuis 1945, Paul Wartel était alors sur le banc phocéen.

Fragilisé par les claques reçues par le PSG (0-3) et l’AJ Auxerre (1-3) au Vélodrome il y a plus d’un mois, l’Olympique de Marseille s’est parfaitement repris depuis en enchaînant les succès contre le RC Lens (3-1), l’AS Monaco (2-1) et l’AS Saint-Etienne (2-0), de quoi lui permettre de conserver sa place sur le podium, dauphin du PSG à égalité de points avec les Monégasque (29), à cinq unités du leader parisien. Deuxième, c’est également la place de l’OM au classement des meilleures attaques de Ligue 1, avec 31 réalisations.

31 buts en 14 journées, un record

Après la victoire contre l’ASSE le week-end dernier, Roberto De Zerbi saluait la prestation de ses hommes tout en affichant un regret. « Nous avons fait une très bonne première mi-temps. C'est un peu difficile de n'avoir mis qu'un seul but, nous avions mérité d'en marquer plus, estimait l’entraîneur italien. On aurait pu pousser un peu plus, mais nous avons très bien joué et j'ai tout aimé : l'agressivité, la réaction à la perte de balle, la patience, la gestion du match. Le deuxième temps, nous avons contrôlé, nous avons peut-être eu moins d'occasions, mais vous savez, jouer ici n'est pas facile. » Pourtant, Roberto De Zerbi peut se targuer d’afficher une efficacité offensive historique à l’OM.

Du jamais-vu depuis 1945 !

Et pour cause, avec les 31 buts inscrits par son équipe lors de ses 14 premiers matchs en Ligue 1, Roberto De Zerbi réalise les meilleurs débuts pour un entraîneur marseillais dans l'élite depuis Paul Wartel en 1945 comme le souligne StatsDeFoot. A cette époque, l’OM avait alors trouvé le chemin des filets à 39 reprises. Autre prouesse, celle du nombre de succès décrochés à l’extérieur. Jamais l’écurie phocéenne n’avait affiché une telle réussite hors de ses terres, s’imposant à sept reprises au cours de ses huit premiers déplacements.