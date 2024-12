OM : De Zerbi change tout et fait une grande victime

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de saison en dents de scie sur le plan du jeu, Roberto De Zerbi a décidé de changer de système tactique en délaissant notamment ses ailiers pour un trio offensif plus axial avec Adrien Rabiot et Mason Greenwood en soutien de Neal Maupay. Un choix qui a clairement fait un grand perdant : Jonathan Rowe.

Nommé entraîneur de l'OM l'été dernier pour remplacer Jean-Louis Gasset, Roberto De Zerbi a rapidement pris ses marques sur le banc marseillais. Toutefois, alors qu'il avait du mal à imposer son style de jeu à son effectif, le technicien italien a décidé de changer de tactique.

De Zerbi change de tactique

En effet, alors que Roberto De Zerbi avait début avec un 4-2-3-1 assez classique avec un numéro 10 et deux ailiers, l'entraîneur de l'OM a lancé un nouveau système avec un trio offensif plus axial composé d'Adrien Rabiot, Mason Greenwood et Neal Maupay. Ce sont donc des pistons qui sont chargés d'animer les couloirs à savoir Quentin Merlin et Luis Henrique.

Rowe, la grande victime ?

Un choix qui fait forcément des perdants, et l'un d'entre eux est Jonathan Rowe comme le souligne La Provence. Prêté par Norwich avec une option d'achat obligatoire de 16M€, l'ailier anglais était l'une des bonnes surprises du début de saison, ses entrées étaient tranchantes, au point de gagner sa place dans le onze de départ. Mais avec un système sans ailier, Jonathan Rowe ne plus espérer avoir un rôle majeur à l'OM.