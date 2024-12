Mercato - OM : McCourt prépare un coup à la Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2022, à l'approche d'un Mondial historique pour son pays, l'émir du Qatar s'était servi du PSG comme vitrine, en exposant ses plus belles acquisitions comme Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé. A deux ans d'une Coupe du monde américaine, Frank McCourt pourrait faire de même en recrutant un joueur bankable.

En 2022, le PSG avait fait des pieds et des mains pour prolonger Kylian Mbappé et l’empêcher de rejoindre le Real Madrid. Pour le Qatar, ce dossier revêtait une importance capitale. Les dirigeants souhaitaient profiter de la notoriété de l’international français, mais aussi de Neymar et Lionel Messi pour promouvoir le PSG, mais aussi le Mondial.

McCourt prépare un coup avant le Mondial ?

A deux ans d’une Coupe du monde aux États-Unis, Frank McCourt pourrait bien s’inspirer de l’émir du Qatar. L’homme d’affaires américain pourrait s’appuyer sur l’OM pour faire sa promotion et, par ricochet, celle du Mondial. Et quoi de mieux pour attirer la lumière qu’un transfert XXL.

McCourt va imiter le Qatar ?

Selon Eric Di Méco, McCourt pourrait très bien miser sur un Paul Pogba pour mettre en lumière son savoir-faire. « L’année prochaine, c’est une année de Coupe du monde aux Etats-Unis. Frank McCourt peut se dire, je vais avoir deux ou trois joueurs, comme les Qataris quand ils ont voulu garder Neymar, Messi et tout le monde pendant la Coupe du monde 2022 » a confié l’ancien joueur de l’OM.