Transferts : Le vestiaire de l’OM vend la mèche pour Pogba ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La rumeur Paul Pogba enfle à l'OM. Les bruits se font de plus en plus entendre depuis qu'Adrien Rabiot a remis une pièce dans la machine en lui lançant une invitation après la rencontre face à l'ASSE. Un discours qui traduit une certaine ambition chez l'international tricolore, arrivé à Marseille cet été.

Ce qui était une blague pourrait se transformer en quelque chose de bien plus sérieux. En apprenant la décision du TAS de réduire la suspension de Paul Pogba de quatre ans à dix-huit mois, Patrice Evra avait interpellé Mehdi Benatia, lui demandant de recruter le milieu de terrain à l'OM. Personne alors ne croyait vraiment à une arrivée du champion du monde 2018 à Marseille. Mais en interne, on ne dit pas non à ce gros coup. Selon RMC Sport, on juge cette opération difficile, mais pas impossible. Et les récentes déclarations d’Adrien Rabiot dans ce dossier ne font qu’alimenter ce feuilleton.

Elye Wahi sous pression à l'OM ? Le mercato d'hiver pourrait bien changer la donne pour l'attaquant. 🔍

➡️ https://t.co/iGsbXetZbC pic.twitter.com/gZQlji2TdG — le10sport (@le10sport) December 11, 2024

Rabiot interpelle Rabiot

« J'aimerais bien jouer avec Paul. On l'invite grandement à venir jouer à l'OM. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment très important. Il y a une vraie dynamique, c'est très professionnel, des joueurs jusqu'au coach en passant par la direction. Il y a vraiment de l'ambition. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir » avait déclaré Rabiot après la rencontre face à l’ASSE dimanche soir.

« Ce n’est pas un hasard »

Et selon Florent Germain, cette ambition de Rabiot est réelle. « Il y a trois semaines, je lui avais posé la question. Déjà, il ne s’était pas échappé. Il récidive, persiste. Il veut jour avec Pogba. Ça me donne l’impression qu’il sait qu’il y a quelque chose à faire et qu’il faut appuyer et le convaincre. Ce n’est pas un hasard » a confié le journaliste de RMC sur le plateau de BFM Marseille.