Le boss de l'OM va sortir le chéquier pour honorer sa promesse ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille, sous la houlette de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, vise à renforcer la cohésion interne. Alors que le Marocain devrait prochainement devenir directeur sportif du club, le président de l’OM aurait quant à lui promis une prime aux salariés du club en cas de qualification pour la Ligue des champions, une stratégie visant à remobiliser les troupes et créer une unité totale en interne.

Arrivé à l’OM en novembre 2023 comme conseiller du président Pablo Longoria, Mehdi Benatia devrait très prochainement signer un nouveau bail avec la formation phocéenne, lui permettant d’être nommé directeur sportif. Le Marocain est prêt à poursuivre sa mission à l’OM malgré les difficultés qu’il a pu rencontrer à son arrivée. « Dans ce club, quand tu fais un pas en avant, tu en fais deux en arrière », disait-il récemment dans un entretien accordé à La Provence.

Renato Civelli se remémore son arrivée à l'OM : une déclaration choc qui dévoile des tensions inattendues ! ⚽️

➡️ https://t.co/5HZ8J3XTIr pic.twitter.com/iqsAVH4TuG — le10sport (@le10sport) December 13, 2024

« Ici, on doit aller dans le sens des intérêts de l’OM »

« Je veux bien me prendre la tête avec un coach, me disputer avec un analyste vidéo ou un joueur, mais je n’ai pas envie de travailler avec des gens malsains, comme il y en a dans beaucoup de clubs de foot. Ça se passe partout, mais ici peut-être un peu plus qu’ailleurs. Ça, je ne peux pas, confiait Mehdi Benatia. Au Bayern, tu vois Hoeness, Rummenigge, Guardiola, ah oui c’est fort, mais derrière, tout est carré. Ça marche dans un seul sens, celui de l’intérêt commun. Ici, on doit aller dans le sens des intérêts de l’OM, pas des intérêts personnels. Et des intérêts personnels, il y en a trop dans ce club ! » Une unité que souhaite également mettre en place Pablo Longoria.

La promesse de Pablo Longoria

Comme l’explique L’Équipe, le président de l’OM souhaite instaurer une « unité totale » au sein du club, un terme utilisé mercredi dernier lors du repas de Noël des salariés. Pour remobiliser les troupes et faire du sportif la priorité, Pablo Longoria aurait d’ailleurs promis une prime à tous les employés de l’Olympique de Marseille en cas de qualification pour la Ligue des champions.