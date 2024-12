Mercato : Un problème d'argent entre l'OM et Benatia ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le contrat de Mehdi Benatia expire en ce mois de décembre, ce n'est pas pour autant que le Marocain va quitter l'OM. En effet, une prolongation est plus proche que jamais pour l'actuel conseiller sportif olympien. Cela serait en passe de se concrétiser entre l'OM et Benatia, même s'il reste quelques détails à régler, notamment d'un point de vue financier.

Il y a un peu plus d'un an désormais, l'OM officialisait l'arrivée de Mehdi Benatia dans son organigramme. Le Marocain débarquait alors en tant que conseiller sportif. Un contrat d'un an qui arrive à son terme en cette fin d'année 2024. Mais voilà que Benatia va poursuivre l'aventure avec l'OM. L'Equipe le confirme ce vendredi, sa prolongation jusqu'en 2027 serait imminente avec à la clé un statut de directeur sportif.

Yanis Sellami entre dans la cour des grands ! 🌟 Découvrez son parcours et ses ambitions avec l'OM.

➡️ https://t.co/0HMEj20eml pic.twitter.com/tAZyraYLRJ — le10sport (@le10sport) December 13, 2024

Quel salaire pour Benatia ?

Le quotidien sportif précise néanmoins qu'il reste quelques détails à régler entre l'OM et Mehdi Benatia. Lesquels ? Cela porterait ainsi sur le nom exacte de sa fonction, sa zone d'action, ainsi que son salaire. Le futur directeur sportif de l'OM pourrait alors avoir une grosse part variable avec des bonus en fonctions des résultats.

Un dénouement la semaine prochaine ?

Entre l'OM et Mehdi Benatia, la belle histoire commencée il y a un an va donc se poursuivre. Un contrat jusqu'en 2027 attend ainsi le Marocain. La signature est ainsi imminente et comme expliqué par L'Equipe, ça devrait s'acter la semaine prochaine après le choc entre l'OM et le LOSC ce samedi en Ligue 1.