Mercato - PSG : Un énorme défi est annoncé avec Xavi Simons !

L’été dernier, l’avenir de Xavi Simons avait été l’un des gros dossiers chauds du PSG. Épineux, ce dossier avait finalement donné lieu à un nouveau prêt de l’international Néerlandais du côté du RB Leipzig. Alors que le club allemand souhaite désormais recruter définitivement le crack de 21 ans, l’arrivée de Jürgen Klopp au sein de la galaxie Red Bull pourrait réellement tout changer. Explication.

Racheté par le PSG en 2023, Xavi Simons est toujours lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2027. Pour autant, il n’est clairement pas certain de voir un jour le jeune Néerlandais évoluer sous la tunique parisienne. Déjà l’été dernier, Luis Enrique espérait son retour comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité. Mais finalement, le crack né en 2003 a choisi de rester une saison de plus du côté du RB Leipzig.

Xavi Simons entre Leipzig et Liverpool

« Je veux continuer à me développer en tant que joueur », déclarait Xavi Simons après avoir à nouveau été prêté au sein du club allemand. « Et c'est ici l'endroit et le moment parfaits pour le faire. Je n'ai pas encore fini ici. Après l'Euro, tout le monde t'appelle et te dit à quel point tu es génial. Mais je veux continuer à laisser ma marque ici. » A en croire les dernières indiscrétions de BILD, le RB Leipzig aimerait vraiment pouvoir recruter définitivement le milieu offensif à l’issue de cette saison 2024-2025. Mais le média allemand révèle également que Liverpool est prêt à tenter de le recruter. Cependant, l’arrivée de Jürgen Klopp, entraîneur iconique des Reds, au sein de l’organigramme de Red Bull au début de l’année 2025 pourrait donner un avantage de taille au RBL dans ce dossier.

Jürgen Klopp va aider le RB Leipzig dans ce dossier ?

« Leipzig dispose désormais d'une arme secrète en la personne de Jurgen Klopp, l'ancien entraîneur de Liverpool, sur laquelle il pourrait s'appuyer », a ainsi révélé Christian Falk, journaliste pour BILD auprès de CaughtOffside. « Le club espère qu'il sera l'homme qui persuadera Simons de rester sur place. Ce sera le premier défi pour Klopp dans son nouveau rôle. »