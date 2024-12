Mercato : Nouvelle annonce à l’OM pour attirer Pogba !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au même titre qu'Adrien Rabiot qui effectue un gros forcing dans sa communication pour tenter de convaincre Paul Pogba de signer à l'OM cet hiver, Valentin Rongier a lui aussi évoqué ce sujet chaud du mercato. Et le milieu de terrain de l'OM semble également très tenté par la perspective éventuelle de voir débarquer Pogba au sein de l'effectif marseillais...

Paul Pogba à l'OM, faut-il vraiment y croire ? Le milieu de terrain de 31 ans, désormais libre de tout contrat, verra sa suspension pour dopage levée en mars prochain, et pourra donc reprendre du service à cette date avec le club de son choix. Son nom ne cesse d'être associé à l'OM depuis de nombreuses semaines, une actualité qui n'a pas échappé à Adrien Rabiot.

Rabiot fait le forcing pour Pogba

Le milieu de terrain de l'OM a évoqué le sujet Pogba à plusieurs reprises, comme dimanche dernier par exemple au micro de DAZN après la victoire contre l'ASSE : « J'aimerais bien jouer avec Paul. On a eu la possibilité de se côtoyer rapidement à la Juventus. On n'a pas trop eu d'opportunités de jouer ensemble car il a eu pas mal de pépins. J'étais très déçu. On l'invite grandement à venir jouer à l'OM. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment très important. Il y a une vraie dynamique, c'est très professionnel, des joueurs jusqu'au coach en passant par la direction. Il y a vraiment de l'ambition. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir », a indiqué Rabiot.

Rongier valide la piste Pogba

Valentin Rongier a lui aussi été invité à commenter ce feuilleton Pogba ce vendredi en conférence de presse, et le milieu de terrain de l'OM semble valider la piste : « Je n'ai pas parlé à Adri de ça, je n'ai pas vu qu'il avait fait le forcing. On connait la qualité de Pogba et s'il signe un jour à l'OM, ce serait une bonne chose », estime Rongier. Encore un appel du pied en provenance du vestiaire de l'OM pour Pogba...