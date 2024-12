Mercato - PSG : Xavi Simons fixe deux conditions pour son avenir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De nouveau prêté au RB Leipzig par le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Xavi Simons voit son avenir s'écrire en pointillé. Alors que plusieurs mastodontes européens sont toujours sur les rangs, la formation allemande espère conserver la pépite néerlandaise, qui a de grandes ambitions pour la suite de sa carrière.

Alors que son nom circulait du côté du PSG après le départ de Kylian Mbappé ou bien du Bayern Munich, très intéressés par ses services, Xavi Simons a finalement prolongé l’aventure au RB Leipzig avec un nouveau prêt. Son avenir continue de s’écrire en pointillé avec un feuilleton supplémentaire qui se précise au terme de la saison. Leipzig rêve de le conserver tandis que le PSG se frotte les mains de l’éventuelle indemnité conséquente récupérée.

Xavi Simons veut un club européen et compétitif

En cas de départ de la pépite néerlandaise, le Paris Saint-Germain pourrait en effet récupérer un très joli chèque, la somme de 80M€ étant évoquée. Mais quel club serait susceptible de convaincre Xavi Simons ? D’après les informations de Bild, le joueur engagé jusqu’en 2027 avec le PSG veut absolument jouer la Ligue des champions la saison prochaine et compte évoluer dans une équipe en course pour remporter des titres. Ce qui ne place pas Leipzig en bonnes conditions, alors que le mauvais début de saison du club a fait réfléchir Xavi Simons sur la direction prise par le projet.

Plusieurs prétendants en course

La direction allemande veut rapidement entamer les discussions avec le PSG pour en savoir davantage sur ses chances et devrait également se rapprocher de son joueur, désireux de savoir ce qu’il adviendra de l’avenir de son entraîneur Marco Rose. Bild précise que d’autres clubs sont à l’affût, à l’instar de Liverpool, Manchester United, le FC Barcelone et l'Inter Milan. Xavi Simons n’a pas encore tranché sur la question de son avenir à ce jour et ne prévoit pas de le faire cet hiver, se laissant le temps de la réflexion.