55M€ : Mbappé va faire tomber le PSG, c’est annoncé !

Le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG s'intensifie après l'irrecevabilité de sa demande par la LFP. L'éditorialiste Daniel Riolo prédit que l’international français obtiendra malgré tout gain de cause en récupérant les 55M€ d’impayés qu’il réclame, dénonçant la gestion du club parisien et de son président Nasser Al-Khelaïfi.

Le conflit entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé a connu un nouvel épisode ce mercredi soir. La commission de discipline de la LFP a en effet conclu à « l'irrecevabilité de la saisine formée » par l’international français, qui réclame à son ancien club 55M€ de salaires et primes. Le dossier est parti pour durer, et Daniel Riolo estime que la star du Real Madrid finira par l’emporter.

« Ils vont lui donner »

« Ils vont lui donner parce que vu comment ça a été géré c'est encore une preuve d'incompétence, évidemment qu'il va les lâcher ses 50 barres », a confié mercredi soir l’éditorialiste de RMC dans l’After Foot. Le PSG n’a pourtant pas l’intention de lâcher l’affaire comme l’a fait savoir le club après la décision de la commission de discipline de la LFP.

« Le Club se tient prêt à exposer pleinement la situation devant le tribunal compétent »

« En déclarant sa demande irrecevable, la Commission de Discipline met un terme à cette séquence qui n’a que trop duré. Si le joueur persiste malheureusement à ne pas respecter ses engagements et à poursuivre ce litige devant le Conseil des Prud’hommes de façon incompréhensible et dommageable, pour lui-même et pour le football français, le Club se tient prêt à exposer pleinement la situation devant le tribunal compétent, a fait savoir le PSG. En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le Club demande simplement qu’il honore, après avoir bénéficié d’avantages sans précédent de la part du Club pendant 7 ans à Paris. Fondamentalement, il s’agit d’une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et du respect de l’institution parisienne et de ses supporters, ce qui est plus important que n’importe quel joueur, poursuit le communiqué. Après la décision d’aujourd’hui, le Club réitère son espoir qu’une solution amiable puisse être trouvée, afin que toutes les parties puissent enfin tourner la page. »