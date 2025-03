F1 - Grosjean : Ce terrible accident lui a fait perdre la mémoire, sa femme balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ancien pilote de Formule 1 désormais pilote d’Endurance et parfois consultant sur Canal +, Romain Grosjean a vu sa femme Marion Jollès-Grosjean subir un gros accident de vélo. L’ancienne présentatrice de TF1 s’est d’ailleurs exprimée sur cette terrible chute, elle qui a dû être transportée à l’hôpital, et dont elle n’a aucun souvenir.

En 2021, l’ancienne présentatrice de TF1 Marion Jollès-Grosjean mettait fin à sa carrière sur les plateaux de télévision. L’ancienne animatrice de l’émission Automoto décidait de suivre son époux Romain Grosjean pour ses nouvelles aventures aux États-Unis, l’ancien pilote de Formule 1 ayant décidé de poursuivre sa carrière en IndyCar (un format de course d’Endurance).

Gros accident de vélo pour la femme de Romain Grosjean

Si le couple aux trois enfants vit des jours paisibles à Miami en Floride, Marion Jollès a subi un gros accident de vélo en cette fin de mois de février. Sur le réseau social Instagram, la compagne de Romain Grosjean a publié un cliché d’elle le visage tuméfié. Visiblement accompagnée d’un masque à oxygène, l’ancienne journaliste âgée de 43 ans a affirmé dans un message suivant le cliché qu’elle ne se souvenait absolument pas de sa chute. Hospitalisée depuis plusieurs jours, Marion Jollès-Grosjean a plusieurs côtes cassées, en plus d’un traumatisme crânien, et d’un pneumothorax.

« Accident de vélo, mais je ne peux pas vous en dire plus… Je n’en ai aucun souvenir »

« Pneumothorax, côtes cassées, trauma crânien… La totale ! Accident de vélo, mais je ne peux pas vous en dire plus… Je n’en ai aucun souvenir, a-t-elle expliqué sur les réseaux sociaux, avant de faire part de sa volonté de rentrer le plus rapidement chez elle afin de retrouver sa famille. Bref… Merci pour vos messages et votre soutien, c’est adorable! J’espère rentrer à la maison le plus rapidement possible. En attendant, j’ai un mari qui gère avec les 3 enfants. Je dois reconnaître que cette histoire est dingue. Je ne comprends toujours pas ce qui m’est arrivé, ni pourquoi j’ai aussi mal… »