EXCLU - F1 - Julien Fébreau : «Avec Grosjean et Villeneuve, je suis le passeur»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours de débuter sa onzième saison aux commentaires des Grand Prix de Formule 1, Julien Fébreau s'est confié pour le10sport.com, en marge de la présentation du dispositif de Canal+. Le journaliste nous révèle notamment la façon dont il aborde la plus longue saison de l'Histoire de la F1 avec 24 week-ends de course. Mais cela n'effraie pas Julien Fébreau, toujours enthousiaste à l'idée de partager l'antenne avec ses trois principaux consultants.

A trois semaines du début de la plus longue saison de l'Histoire de la Formule 1, Julien Fébreau s'est livré pour le10sport.com au sujet de la façon dont il appréhende sa onzième saison aux commentaires des Grand Prix sur Canal+ . Le journaliste nous promet qu'il n'a aucune lassitude et qu'il est toujours autant motivé à l'idée de débuter une nouvelle année. Et cela tombe bien, cette saison, ce sont 24 week-ends de course qui attendent Julien Fébreau et ses trois consultants. En effet, en 2024, il partagera encore une fois l'antenne avec trois anciens pilotes qui alterneront aux commentaires à savoir Romain Grosjean, Jacques Villeneuve et Franck Montagny.

🏎️ En marge de la présentation du dispositif de @CanalplusF1 pour la saison 2024 de F1, @Julien_FEBREAU m’a accordé quelques mots. Premier extrait de notre échange : La succession d’Hamilton chez Mercedes.📝⬇️ @le10sport https://t.co/wN9ef2GLnS — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) February 8, 2024

«J'ai toujours autant de plaisir et vraiment aucune lassitude»

« Honnêtement, cela ne change pas grand chose parce qu'on se prépare mentalement à vivre ça. Et puis on le fait avec beaucoup de passion. Cela peut paraître un peu niais de le dire comme ça, mais la passion me porte beaucoup. Donc c'est 24 occasions de vivre des expériences géniales et de les partager. J'ai toujours autant de plaisir et vraiment aucune lassitude. C'est ma 20e saison en Formule 1, mais j'ai zéro lassitude à aller partager ça. J'adore ce que je fais. Quand je vois une annonce comme Hamilton, ça me fait bouillir. Je ne vais pas dire "plus il y en a plus je suis content", on sait qu'on sera fatigué physiquement en fin de saison, mais ce sera de la bonne fatigue et on sait qu'on va vivre des moments incroyables. On est prêt à le faire, cela fait deux Grands Prix de plus, on va gérer, notamment ces triplettes de GP (enchaînement de trois Grands Prix en fin de saison, NDLR). Quand c'est pour vivre ce qu'on vit, honnêtement on est tellement privilégié et chanceux que la fatigue disparaît beaucoup plus vite. Il vaut mieux être fatigué de vivre ça que tout autre chose », nous confie Julien Fébreau avant d'évoquer la façon dont il appréhende le fait de changer régulièrement de consultants.

«Je suis le passeur et je dois faire la meilleur passe possible à celui qui va marquer le but»