F1 : Un Français pour remplacer Hamilton

La bombe lâchée par Lewis Hamilton, qui rejoindra Ferrari en 2025, bouleverse le paddock et lance une course à la succession du septuple champion du monde. Le baquet qu'il laisse libre chez Mercedes va faire briller beaucoup d'yeux. Et pour Julien Fébreau, qui s'est confié pour le10sport.com, Esteban Ocon est idéalement placé.

Depuis quelques jours, le paddock est en feu. Et pour cause, Lewis Hamilton a annoncé son départ de Mercedes pour s'engager chez Ferrari en 2025. Une annonce qui va lancer une course à la succession du septuple champion du monde qui libère l'un des baquets les plus convoités de la grille. L'écurie de Toto Wolff va avoir le temps de réfléchir à la meilleure solution. Pour le10sport.com , Julien Fébreau, commentateur de la F1 pour Canal+ , a d'ailleurs évoqué ce feuilleton, assurant qu'Esteban Ocon fait partie des options pour Mercedes.

🏎️ En marge de la présentation du dispositif de @CanalplusF1 pour la saison 2024 de F1, @Julien_FEBREAU m’a accordé quelques mots. Premier extrait de notre échange : La succession d’Hamilton chez Mercedes.📝⬇️ @le10sport https://t.co/wN9ef2GLnS — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) February 8, 2024

Ocon le mieux placé pour remplacer Hamilton ?

« Cela devient le siège le plus chaud du paddock. 13 pilotes arrivent en fin de contrat, et je pense qu'il y a des favoris. A l'heure qu'il est, il sera logique d'envisager que Mercedes privilégie un pilote comme Esteban Ocon ou comme Kimi Antonelli qui va débarquer en F2 et qui est un pur produit Mercedes », nous confie le journaliste de Canal+ avant d'envisager une seconde option : « Ou alors une surprise ailleurs, prendre un grand nom ailleurs, peut-être pour une seule année. Ils ont toute latitude pour agir, ils ont le temps, ils ne sont pas pressés. Ils vont pouvoir bloquer le jeu des transferts. Ce sont eux qui ont la clé, ils pourront faire attendre tous les pilotes aussi longtemps qu'ils le souhaitent . »

«Ce baquet Mercedes va faire briller beaucoup d'yeux à commencer par ceux d'Ocon et Gasly»