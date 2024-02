Il annonce le transfert du siècle en F1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis quelques jours, mais l'effervescence autour de l'annonce de la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 n'est pas retombée. Il faut dire qu'il s'agit d'une annonce majeure dans le monde de la Formule 1. C'est même «le transfert du siècle» pour Julien Fébreau qui s'est confié à ce sujet pour le10sport.com.

Difficile de mesurer le degré de l'impact de l'annonce de Lewis Hamilton. Mais avec la reprise de la saison de Formule 1, cela devrait permettre d'en prendre conscience. Le septuple champion du monde a effectivement annoncé qu'il rejoindrait Ferrari la saison prochaine après une 18e et dernière saison sous les couleurs de Mercedes. Il avait d'abord lancé sa carrière chez McLaren-Mercedes, avant de rejoindre en 2013 l'écurie de la marque allemande où il avait remplacé Michael Schumacher. Désormais, son objectif sera de battre le Baron Rouge chez lui, au sein de la Scuderia . Autant d'ingrédients qui font de ce transfert une recette explosive.

« Moi je maintiens que c'est le transfert du siècle », s'exclame même Julien Fébreau, commentateur de la F1 sur Canal+ , pour le10sport.com . « Un septuple champion du monde qui a fait 18 ans de carrière avec Mercedes et qui s'en va chez Ferrari à 40 ans... Pour moi Hamilton est resté le même. Depuis deux ans, il n'a plus une machine pour gagner. Mais regardez où il était fin 2021 avec la capacité qu'il a eue à revenir sur Verstappen. C'est un sport mécanique, pour gagner il faut la bonne machine, c'est un fait », ajoute le journaliste qui reste persuadé que Lewis Hamilton a toujours largement le niveau pour aller décrocher un huitième titre mondial. Et George Russell peut en témoigner. « Mais chez Mercedes il a remis à l'amende George Russell en 2023, il lui a remontré qui était le patron. Je suis persuadé, mais pas pour me convaincre que cela fera une bonne histoire, qu'Hamilton dans une bonne voiture est très difficile à battre », rappelle Julien Fébreau.

«On peut tout à fait voir le meilleur d'Hamilton chez Ferrari»