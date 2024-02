F1 : Hamilton s’en va, il lâche une terrible confidence

Jean de Teyssière

Lewis Hamilton va quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari. Cette bombe a été officialisée par l'écurie italienne jeudi soir et désormais de nombreuses questions se posent sur la ou les raisons du départ de Lewis Hamilton. Celui qui a été sacré à six reprises avec l'écurie allemande y répondra sans doute un jour. Pour Jacques Villeneuve, champion du monde de Formule 1 en 1997, il pourrait s'agir d'une confiance qui s'est effritée depuis deux ans.

La saison 2024 sera donc la dernière pour Lewis Hamilton chez Mercedes. Une véritable page de l'histoire de la Formule 1 va se tourner, après un chapitre écrit depuis 2013. Ferrari va récupérer le septuple champion du monde et son duo avec Charles Leclerc va être très scruté.

«Lewis a donc raison d’aller chez Ferrari, où s’il gagne, ce sera fantastique»

Consultant chez Canal + et ancien champion du monde de Formule 1 en 1997, le Canadien Jacques Villeneuve a réagi au départ de Lewis Hamilton chez Ferrari, dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport : « Lewis a donc raison d’aller chez Ferrari, où s’il gagne, ce sera fantastique, ce sera le meilleur possible, surtout à un moment de l’histoire où l’équipe n’a pas gagné depuis si longtemps. Cela aurait été différent, par exemple, d’y aller juste après Schumacher. Et s’il ne gagne pas, ce sera de toute façon une question d’image. Mieux vaut ne pas gagner avec Ferrari que ne pas gagner avec Mercedes. Si nous retrouvons le Lewis des grands jours, il sera redoutable, notamment parce qu’il n’a rien à perdre. Et finir en beauté avec Ferrari est la meilleure chose au monde . »

«Lewis ne croit plus en les ingénieurs, ne croit plus en Toto»