F1 : Le rêve de Mercedes pour le départ de Lewis Hamilton

Arnaud De Kanel

La folle rumeur disait donc vrai. Lewis Hamilton va bien quitter Mercedes à l'issue de la saison pour rejoindre Ferrari. Mais avant de se concentrer sur sa nouvelle aventure, le Britannique a encore une vingtaine de Grands Prix à disputer avec les Flèches d'Argent et il peut espérer décrocher un résultat. Toto Wolff rêve même de lui offrir un dernier titre, histoire de finir en beauté.

Lewis Hamilton s'apprête à disputer sa dernière saison avec Mercedes. Après plus d'une décennie de collaboration, les chemins du pilote et de l'écurie allemande se séparent puisque le septuple champion du monde rejoindra Ferrari en 2025. Pas rancunier, Toto Wolff veut qu'Hamilton remporte son fameux huitième titre cette année car après, ce sera chacun pour soi.

F1 - Hamilton : Embrouille avec Ferrari ? Le boss de Mercedes sort du silence https://t.co/Efy6KHwR9T pic.twitter.com/foNEdpCBPC — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

«S’il l’obtient cette année, ce serait formidable et cela bouclerait la boucle»

« Vous savez, l’ami en moi aimerait que Lewis obtienne son 8e titre mondial. Il doit l’avoir car on le lui a volé en 2021 à Abu Dhabi. S’il l’obtient cette année, ce serait formidable et cela bouclerait la boucle. Maintenant, lorsque nous serons adversaires... je préfère que ce soit nous qui gagnons », a déclaré le patron de Mercedes dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Toto Wolff n'en veut pas à Lewis Hamilton et comprend parfaitement sa décision.

«Je n’ai jamais fermé les yeux sur un éventuel départ de Lewis un jour»