Lewis Hamilton met le feu au monde de la F1

En rejoignant Ferrari, Lewis Hamilton a lancé de façon spectaculaire la silly season qui s'annonce brûlante pour 2025. Un premier baquet est déjà libre, et non des moindres, puisque le septuple champion du monde laisse son volant chez Mercedes. Un jeu de chaises musicales va donc déjà démarrer. La grille risque bien d'être totalement chamboulée dans les prochains mois. Le 10 Sport analyse donc la folie qui risque de gagner le paddock.

C'est donc désormais officiel. Lewis Hamilton sera un pilote Ferrari à partir de 2025. Le septuple champion du façon lance ainsi de façon spectaculaire la silly season qui s'annonçait agitée quoi qu'il arrive. Elle sera finalement totalement folle. Plusieurs pilotes voient leur contrat s'achever en 2024, ce qui garantissait donc de nombreux mouvements sur la grille dans les prochaines semaines. Mais personne n'imaginait qu'un volant se libèrerait si tôt chez Mercedes. Le baquet de Lewis Hamilton a longtemps été le plus convoité dans le paddock, et la succession du Britannique va forcément entrainer un jeu de chaises musicales qui promet d'ores et déjà d'être complétement fou.

Hamilton, un baquet convoité

Le premier enjeu de la silly season sera bien évidemment la succession de Lewis Hamilton. Le Britannique libère un baquet qui s'annonce très convoité bien que Mercedes ne soit plus l'écurie dominante. Plusieurs noms ont déjà circulé pour épauler George Russell à l'image de ceux des vétérans Sebastian Vettel et Fernando Alonso. Mais le premier ne paraît pas disposé à sortir de sa retraite tandis que le second semble avoir confiance dans le projet d'Aston Martin. La solution pourrait donc venir de deux pilotes intimement lié à Mercedes à savoir Esteban Ocon et Mick Schumacher. Le premier est un candidat plus crédible puisque son contrat chez Alpine s'achève en fin de saison. Concernant l'Allemand, sa saison en WEC sera déterminante.

Pérez sur le départ, un autre top team libère un baquet ?

Il est déjà rare qu'un baquet dans un top team soit libre, alors deux... En plus de Mercedes, Red Bull pourrait effectivement être en quête d'un nouveau pilote pour occuper le rôle le plus difficile du moment en F1, à savoir coéquipier de Max Verstappen. Le contrat de Sergio Pérez entre effectivement dans sa dernière année, et si le Mexicain ne réalise pas de meilleures performances, son départ sera inévitable. D'ailleurs, plusieurs options circulent pour le remplacer dont deux principales qui pourraient être des retours. Daniel Ricciardo et Alexander Albon sont effectivement les favoris pour succéder à Checo Pérez. Autrement dit, les lines-up de trois top teams pourraient bouger en 2025. Preuve d'une silly season pas comme les autres.

Quid d'Alonso et des pilotes Alpine ?

Mais cela risque de bouger partout, et la décision de Fernando Alonso sera également cruciale. En fin de contrat à l'issue de la prochaine saison, l'Espagnol a retrouvé de la perfomance chez Aston Martin. Quatrième au classement des pilotes, le double champion du monde a impressionné et semble croire au projet de Lawrence Stroll. Mais avec Fernando Alonso, il ne faut écarter aucune option, y compris celle d'un départ précoce si les performances de l'AMR 24 ne lui conviennent pas. D'autant plus que le baquet de Mercedes, après lequel il a couru pendant plusieurs années est désormais libre.



Chez Alpine aussi ça pourrait être une saison charnière. Les deux pilotes français voient leur contrat s'achever en 2024 et auront donc un choix fort à faire dans les prochaines semaines. Pour Pierre Gasly, la tendance n'est pas à un départ alors qu'il a rejoint le projet en 2023. En revanche, il est probable qu'Esteban Ocon étudie le marché. Sa proximité avec Mercedes pourrait même lui être utile en vue de 2025.

Le fond de grille va également bouger