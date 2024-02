F1 : La bombe est confirmée, Lewis Hamilton claque la porte de Mercedes

Thibault Morlain

Plus que quelques semaines avant le début de la saison 2024 de Formule 1. Mais voilà que ce jeudi, une bombe a été lâchée concernant 2025. En effet, il a été révélé que Lewis Hamilton ne continuerait pas avec Mercedes au-delà de cet exercice et que son avenir pourrait s’écrire chez Ferrari. Cette nouvelle a eu l’effet d’une déflagration en Formule 1 et ce jeudi soir, Mercedes l’a officialisé.

Voilà déjà un mouvement sur la grille de départ de Formule 1… pour la saison 2025 ! Et ce n’est pas n’importe quel mouvement puisqu’il concerne ni plus ni moins que Lewis Hamilton et Mercedes. Alors qu’on s’imaginait le Britannique terminer sa carrière au sein de son écurie actuelle, cela ne sera pas le cas. Depuis ce jeudi matin, le paddock est en ébullition avec les révélations sur le départ de Lewis Hamilton de chez Mercedes et sa possible arrivée du côté de Ferrari pour la saison 2025.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year. — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 1, 2024

Divorce entre Mercedes et Lewis Hamilton

C’est désormais acté, Lewis Hamilton ne sera pas au volant d’une Mercedes pour la saison 2025 de Formule 1. En effet, ce jeudi soir, l’écurie allemande a confirmé cette bombe, annonçant le futur départ du Britannique, septuple champion du monde : « Mercedes et Lewis Hamilton se sépareront à la fin de la saison 2024. Lewis a activé une clause présente dans son contrat lui permettant de partir ».

« Prendre la décision de partir a été l'une des décisions les plus difficiles »