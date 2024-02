Séisme en F1, Lewis Hamilton et Ferrari vont bouleverser l’histoire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est la bombe du jour en Formule 1. Plusieurs médias assurent que Lewis Hamilton va remplacer Carlos Sainz chez Ferrari à partir de 2025. Ce serait un séisme dans le paddock puisque le pilote britannique quitterait Mercedes 12 ans après son arrivée. Mais surtout, le septuple champion du monde s'inscrirait sur la très longue liste des grands pilotes qui ont porté la tunique rouge. Rares sont ceux qui n'ont jamais été chez Ferrari.

Tout est parti d'une information lâché par Formu1a.uno . Le média, généralement très bien renseignée sur l'actualité de la Scuderia , a lancé une bombe. Lewis Hamilton sera chez Ferrari à partir de 2025. Entre temps, plusieurs médias ont confirmé ce qui pourrait être l'un des coups du siècle en F1.

🚨🏎️ C’est la bombe du jour en F1 ! D’après @formu1a__uno, et confirmé par d’autres médias, Lewis Hamilton va s’engager avec Ferrari pour 2025 🔥Un séisme dans le monde de la F1.📝⬇️ @le10sport https://t.co/nrgqd9sefX — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) February 1, 2024

Hamilton chez Ferrari, la bombe qui secoue la F1

En effet, bien qu'il ait récemment prolongé son contrat pour deux saisons avec Mercedes, la seconde année serait en option, ce qui permet à Lewis Hamilton de se libérer en 2025. Une information qui n'est visiblement pas passée inaperçue du côté de Ferrari où Frédéric Vasseur connaît parfaitement bien le septuple champion du monde qu'il avait dirigé en GP2 chez ART Grand Prix. Une collaboration qui avait d'ailleurs abouti au titre de Lewis Hamilton dans cette catégorie, désormais connue sous le nom de Formule 2. Lewis Hamilton chez Ferrari, ça prend forme, et cela devrait entrer dans l'histoire.

Parmi les grands pilotes, peu n'ont jamais été chez Ferrari