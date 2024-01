F1 - Ferrari : Le départ d’un pilote se précise ?

Arnaud De Kanel

Après avoir mis la pression sur ses dirigeants pour que sa situation contractuelle soit réglée avant le début de la saison, Carlos Sainz Jr n'a toujours pas prolongé son bail avec Ferrari. Envoyé chez Audi, qui fera son arrivée dans le paddock en 2026, le pilote espagnol pourrait être tenté de démarrer une nouvelle aventure. Son père, qui vient tout juste de gagner le Dakar avec la marque allemande, pourrait même le convaincre.

Et si Carlos Sainz Jr quittait Ferrari ? Alors que la hiérarchie n'est pas explicitement établie au sein de La Scuderia , le pilote espagnol pourrait se voir confier un rôle bien plus important dans un projet très ambitieux, celui d'Audi, qui arrivera sur la grille en 2026. Ce sujet est désormais une affaire de famille car son père, Carlos Sainz, verrait d'un bon œil l'arrivée de son fils dans l'écurie allemande avec laquelle il vient de remporter le Dakar. Ses récents propos alimentent encore plus les rumeurs d'une arrivée du fils Sainz chez Audi.



«J’ai beaucoup de respect pour Audi»

« Audi est toujours une garantie. Je sais à quel point ils prennent chaque projet au sérieux. Je sais aussi ce que la fameuse mentalité allemande signifie en pratique, avec ses bons et ses moins bons côtés, mais nous devons simplement avoir beaucoup de respect pour le groupe Volkswagen. Nous savons tous que la Formule 1 est un monde particulier et j’ai beaucoup de respect pour Audi », a déclaré Carlos Sainz dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le vainqueur du Dakar trouve logique que son fils réfléchisse à cette éventualité car il voit bien que son père brille avec Audi.

«Pour Carlos, il est logique de parler de ce qu’Audi peut faire»