Craquage à l’OM : Longoria reçoit un soutien inattendu !

Ce samedi soir, le président de l’OM Pablo Longoria a fustigé l’arbitrage français après la défaite des siens (3-0) face à l’AJ Auxerre. Ayant employé des mots très graves, le dirigeant espagnol risque désormais une suspension. Mais pour Ludovic Obraniak, la Ligue est également responsable de cet incident, avec notamment la nomination de Jérémy Stinat au sifflet.

L’OM a déclenché une véritable crise. Après sa défaite (3-0) face à Auxerre ce samedi, les Marseillais et notamment Roberto De Zerbi et Pablo Longoria ont crié au scandale face à l’arbitrage de Jérémy Stinat, qui a exclu Derek Cornelius au cours de la rencontre. « Championnat de me*de », « corruption » a notamment affirmé le président de l’OM, qui risque désormais une lourde suspension. Et pour cause, le syndicat des arbitres (SAFE) a publié un communiqué répondant sèchement à l’Espagnol ce dimanche.

Longoria dans le viseur du syndicat des arbitres

« Non, Monsieur Longoria, les arbitres français ne sont pas corrompus ! Perdre un match ne peut justifier de remettre en cause la probité des arbitres français. Évoquer un système de corruption organisé n'est pas seulement diffamant pour les arbitres évoluant dans les Championnats professionnels : c'est une preuve de méconnaissance de leur travail et de leur engagement au service du football et c'est jeter en pâture tous les arbitres officiant aux niveaux professionnels mais aussi amateurs, avec les conséquences que cela peut entraîner. Le SAFE ne peut l'accepter et a donc décidé de saisir le Comité national d'éthique à la suite de ces propos particulièrement scandaleux. Des plaintes seront déposées pour diffamation. Et contre toutes les personnes à l'origine des messages haineux et des menaces de mort reçues depuis hier soir », peut-on lire au sein de ce dernier.

Obraniak ne comprend pas la nomination de Mr Stinat

Mais de son côté, Ludovic Obraniak a invoqué une certaine responsabilité de la Ligue dans cette affaire. « Le commentaire des conséquences, jamais des causes.. Thiriez pareil !! Quelles sont les raisons qui mettent un président dans cet état ? Quel est le génie qui nomme Mr Stinat pour cette rencontre ? Voici des questions légitimes que devraient se poser les paresseux du système !! », a écrit l’ancien joueur sur X.