OM : «Les armes à la main», la guerre est déclarée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans sa colère samedi soir après la défaite de l’OM sur la pelouse d’Auxerre (3-0), Pablo Longoria est allé jusqu'à parler de corruption pour dénoncer ce qu’il considère comme un scandale arbitral. Le club marseillais est plus que jamais en guerre contre l’arbitrage et a fait savoir qu’il mourra « les armes à la main ».

Pablo Longoria ne décolérait pas samedi soir. L’OM s’est largement incliné face à Auxerre (3-0) et son président a vidé son sac sur l’arbitrage, évoquant un « scandale ». En cause, deux faits de jeu, à commencer par une faute non sifflée sur Quentin Merlin dans la surface adverse.

« C’est de la corruption ! »

Le deuxième, l’expulsion de Derek Cornelius à l’heure de jeu après avoir écopé d’un second carton jaune. « C’est de la corruption ! », a même lancé Pablo Longoria dans les couloirs de l’Abbé-Deschamps. Ce qui risque de ne pas arranger les relations entre l’OM et les arbitres, déjà tendues depuis le début de la saison.

« On va mourir les armes à la main »

L’Olympique de Marseille s’est déjà plaint à plusieurs reprises de l'arbitrage, avec qui il semble plus que jamais en guerre. « On va mourir les armes à la main », a lâché un dirigeant marseillais, dans des propos relayés par RMC Sport.