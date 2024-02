Hamilton - Ferrari : Les secrets du coup du siècle en F1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tout au long de la journée de jeudi, ce qui ne semblait être qu'une rumeur s'est transformée en véritable séisme dans le paddock. En effet, il n'y a désormais plus beaucoup de doutes sur le fait que Lewis Hamilton va débarquer chez Ferrari en 2025 pour remplacer Carlos Sainz et ainsi faire équipe avec Charles Leclerc qui a récemment prolongé jusqu'en 2029. Le coup du siècle pour la Scuderia.

C'est clairement la bombe de l'année Formule 1. Ce jeudi, le site italien Formu1a.uno a assuré que les discussions étaient très avancées pour une arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025. Le Britannique a récemment prolongé son contrat chez Mercedes pour deux saisons, mais avec une en option. Et c'est justement cette seconde année en option qui permet à Ferrari de s'immiscer dans la brèche pour réaliser le coup du siècle.

🚨🏎️ C’est la bombe du jour en F1 ! D’après @formu1a__uno, et confirmé par d’autres médias, Lewis Hamilton va s’engager avec Ferrari pour 2025 🔥Un séisme dans le monde de la F1.📝⬇️ @le10sport https://t.co/nrgqd9sefX — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) February 1, 2024

Hamilton chez Ferrari, le rêve de Vasseur prend forme

Et pour cause, tout semble désormais boucler ! Plusieurs médias ont confirmé l'information. Sky Sports et La Gazzetta dello Sport annoncent même que tout est ficelé et que Lewis Hamilton a déjà paraphé son contrat avec Ferrari en vue de 2025. L'annonce serait même imminente. Frédéric Vasseur a récemment affirmé qu'il voulait régler l'avenir de son duo de pilotes avant les essais hivernaux afin que les rumeurs ne viennent pas parasiter la saison. Cela semble être le cas et l'officialisation pourrait tomber dans la journée. Nextgen-auto.com rapporte même que les employés de Mercedes ont reçu un mail pour un briefing à 15h en compagnie de Toto Wolff et le directeur technique James Allison. Ils vont probablement annoncer le départ de Lewis Hamilton.

Sainz poussé dehors, Ferrari prépare le duo Hamilton-Leclerc