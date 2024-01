F1 : «L’un des meilleurs de l’histoire», Verstappen rejoint Hamilton !

Pierrick Levallet

En 2021, Max Verstappen a réussi à mettre un terme à la domination de Lewis Hamilton. Depuis, le pilote de Red Bull règne en maître sur la F1. Le Néerlandais semble imbattable, lui qui a raflé presque tous les Grands Prix la saison passée. Lando Norris estime d'ailleurs que Max Verstappen peut déjà être considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire de la discipline, tout comme Lewis Hamilton.

Ayant remporté sept titres de champion du monde au cours de sa carrière, Lewis Hamilton est incontestablement considéré comme l’un des meilleurs pilotes de l’histoire. Le Britannique est le plus titré de la discipline, ex-aequo avec Michael Schumacher. Mais depuis 2022 et l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, Mercedes et Lewis Hamilton se sont laissés distancer par Red Bull et Max Verstappen.

Verstappen déjà considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire de la F1 ?

Au terme d’une rivalité presque épique, au dénouement polémique à Abu Dhabi, le Néerlandais a détrôné Lewis Hamilton et a remporté le premier titre de sa carrière en 2021. Et depuis, Max Verstappen règne sur la F1. Au volant de sa Red Bull, il domine la discipline d’une main de maître. Il semble d’ailleurs presque imbattable, lui qui a remporté 19 des 22 Grands Prix la saison passée. Lando Norris estime que Max Verstappen est également l’un des meilleurs de l’histoire et a donc déjà rejoint Lewis Hamilton et d’autres légendes de la F1.

«C'est difficile de se mesurer au Max d'aujourd'hui»