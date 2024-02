F1 : Hamilton déballe tout après son transfert historique !

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, Mercedes et Ferrari annonçaient dans la soirée que Lewis Hamilton, septuple champion du monde, rejoignait la Scuderia à partir de la saison 2025. Un coup de tonnerre dans le monde de la Formule 1, alors que ce samedi, « King Lewis » a livré un long message sur ce transfert historique à bien des égards.

Il s’agit assurément de l’un des événements sportifs les plus importants de ces dernières années. Après six titres de champion du monde glanés chez Mercedes, Lewis Hamilton rejoindra Ferrari en 2025. La nouvelle, officialisée ce jeudi, a fait l’effet d’un tremblement de terre. A travers un message posté ce samedi sur ses réseaux sociaux, le Britannique s’est longuement exprimé sur ce transfert.

🏎️ Après l’annonce de l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, plusieurs questions se posent autour du coup du siècle en F1. On essaie d’y répondre sur @le10sport 📝⬇️https://t.co/EIXFGq9QvM — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) February 3, 2024

« Je me sens incroyablement chanceux »

« Ce furent des jours fous, remplis de toute une gamme d’émotions » , a ainsi déclaré Lewis Hamilton dans des propos retranscrits par le Parisien . « Je me sens incroyablement chanceux, après avoir réalisé avec Mercedes des choses dont je n’aurais pu que rêver quand j’étais enfant, d’avoir maintenant la chance de réaliser un autre rêve d’enfant : conduire en rouge avec Ferrari. Je suis incroyablement fier de tout ce que nous avons accompli ensemble et je suis très reconnaissant du travail acharné et du dévouement de tous ceux avec qui j’ai travaillé au fil des ans et, bien sûr, de Toto (Wolff, le patron de Mercedes), pour son amitié, ses conseils et son leadership » .

« C’est le sentiment que j’éprouve à nouveau aujourd’hui »