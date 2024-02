Révolution en F1, bonne nouvelle pour Perez ?

Arnaud De Kanel

Le monde de la Formule 1 est secoué par plusieurs grandes annonces ces derniers jours. Avant l'officialisation du deal Lewis Hamilton-Ferrari, on a appris que le Grand Prix d'Espagne allait se disputer à Madrid à partir de 2026. Et comme souvent dernièrement, les organisateurs ont privilégié un tracé urbain qui pourrait convenir au spécialiste du genre, Sergio Perez.

A l'aube de l'exercice 2024, la Formule 1 fait parler d'elle. Le deal du siècle entre Lewis Hamilton et Ferrari a été officialisé par toutes les parties mais ce n'est pas la seule nouvelle importante de ces derniers jours. En effet, la F1 a annoncé que le Grand Prix d'Espagne quitterait Barcelone à partir de 2026 pour se courir dans les rues de Madrid. Et cette annonce devrait ravir Sergio Perez.



Perez, le «King Of The Streets»

Le pilote mexicain s'est bâti une réputation. Cinq de ses six succès en Formule 1 ont été glanés dans des tracés urbains : deux fois à Bakou, une fois à Monaco, Singapour et Djeddah. Depuis, il a hérité du surnom « King Of The Streets », faisant forcément référence à son aisance sur ce type de tracés. Le Mexicain brille souvent dans les rues, bien plus que sur des circuits plus traditionnels. L'arrivée du GP d'Espagne dans les rues de Madrid représente donc pour lui une nouvelle opportunité de briller. Reste à savoir s'il sera encore en Formule 1 d'ici là... L'année passée, Sergio Perez avait d'ailleurs fait le show dans les rues de la capitale espagnole à l'occasion d'un évènement organisé par Red Bull qui avait rassemblé près de 85 000 personnes. Il avait plaidé pour le retour de la F1 à Madrid, une ville qu'il porte dans son cœur.

«Madrid est une seconde maison pour moi»