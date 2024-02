F1 : Lewis Hamilton s’inspire de Michael Schumacher ?

Pierrick Levallet

Après plus de 10 ans de bons et loyaux services, Lewis Hamilton ne sera plus un pilote de Mercedes à l'issue de la saison 2024. Le Britannique sera au volant d'une Ferrari à partir de 2025. Son parcours en F1 semble d'ailleurs très proche de celui de Michael Schumacher, recordman ex-aequo avec le Britannique du nombre de titres de champion du monde.

Ces derniers jours, un véritable séisme est venu secouer la F1. Après 11 ans de bons et loyaux services, Lewis Hamilton va quitter Mercedes à l’issue de la saison 2024. Le septuple champion du monde a donné son accord pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari. Sa décision, Lewis Hamilton l’a sans doute prise pour essayer de retrouver les sommets de la F1, détrôner Max Verstappen, et décrocher son huitième titre de champion du monde.

Michael Schumacher et Lewis Hamilton, parcours similaires en F1

Il semble d’ailleurs s’être inspiré de Michael Schumacher presque tout au long de sa carrière. Les deux légendes de la F1 ont un parcours assez similaire. Par exemple, Michael Schumacher avait décidé de rejoindre une écurie moins forte sur le papier en 1996. Alors qu’il était double champion du monde avec Benetton, l’Allemand a choisi de signer chez Ferrari, qui n’avait plus remporté un seul championnat des pilotes depuis 1979 avec Jody Scheckter. Ce pari a fini par s’avérer payant, puisque Michael Schumacher a raflé cinq titres entre 2000 et 2004.



Lewis Hamilton a réalisé un coup de poker semblable avec Mercedes en 2013. Alors qu’il commençait à être en difficulté chez McLaren, le Britannique a rejoint l’écurie allemande qui était pourtant annoncée moins puissante sur le papier. Certains avaient d’ailleurs halluciné de voir Lewis Hamilton prendre un tel risque. Finalement, avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation, la voiture de Mercedes s’est retrouvée propulsée à l’avant du peloton et a dominé la la F1 pendant près de 10 ans. Lewis Hamilton en a bien profité, puisqu’il a remporté six titres au sein de l’écurie allemande.

Un dernier défi à 40 ans ? Schumacher l'a fait avant Hamilton