F1 : Lewis Hamilton va faire comme Michael Schumacher, il annonce du lourd

C'est très clairement la bombe de la décennie en Formule 1. Dans la journée de jeudi, ce qui n'était qu'une rumeur le matin est devenue réalité le soir même. Lewis Hamilton sera bien au volant d'une Ferrari à partir de 2025. Une annonce retentissante qui pose toutefois de nombreuses questions. Mais Martin Brundle n'est pas inquiet et assure même que le Britannique imitera même Michael Schumacher.

C'est désormais officiel. Lewis Hamilton sera au volant d'une Ferrari à partir de 2025. Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe et qui suscite plein de questions pour l'avenir. La première étant bien évidement la principale. Le Britannique va-t-il décrocher un huitième titre mondial et donc réussir là où Fernando Alonso et Sebastian Vettel ont échoué ? Pour Martin Brundle, Lewis Hamilton en est parfaitement capable et imitera même Michael Schumacher, qui a remporté cinq titres avec la Scuderia .

«Il fera comme Schumacher»

« Nous lui en parlons depuis des années dans les interviews : "N’aimeriez vous pas faire une Michael Schumacher et rejoindre Ferrari pour en faire des champions ?". Il a toujours dit "j’ai été chez Mercedes, même quand j’étais chez McLaren, j’avais des moteurs Mercedes. Ils sont mon équipe et mon constructeur à vie". Il ne faut jamais négliger Lewis Hamilton. Il sait comment gagner des courses et des championnats, et il fera comme Schumacher s’il peut y aller et vraiment conduire l’équipe à commencer à gagner plus de courses et à être des prétendants au championnat », lance l'ex-pilote au micro de Sky Sports , avant de poursuivre.

«C’est une merveilleuse opportunité de le motiver»