F1 : Hamilton fait déjà une victime XXL chez Ferrari

Thibault Morlain

Ça a été officialisé ce jeudi soir, Lewis Hamilton quittera Mercedes au terme de cette saison 2024 et rejoindra ensuite Ferrari. Forcément, la question était de savoir quel baquet récupérerait le Britannique. Et le septuple champion du monde va faire équipe avec Charles Leclerc au sein de la Scuderia. L’arrivée de Lewis Hamilton sera donc fatale à Carlos Sainz Jr, qui a annoncé son futur départ ce jeudi soir.

C’est la fin pour Hamilton et Mercedes

A l’issue de la saison 2024, Lewis Hamilton quittera donc Mercedes. Et à propos de ce futur départ, le septuple champion du monde a expliqué : « J'ai vécu 11 années extraordinaires avec cette équipe et je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble. Mercedes fait partie de ma vie depuis l'âge de 13 ans. C'est un endroit où j'ai grandi, donc prendre la décision de partir a été l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais eu à prendre. Mais le moment est venu pour moi de franchir cette étape et je suis ravi de relever un nouveau défi. Je serai éternellement reconnaissant pour le soutien incroyable de ma famille Mercedes, en particulier de Toto pour son amitié et son leadership, et je veux terminer en beauté ensemble. Je m’engage à 100 % à offrir la meilleure performance possible cette saison et à faire de ma dernière année avec les Flèches d’Argent une année inoubliable ».

Hamilton in, Sainz out chez Ferrari