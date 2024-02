F1 : Un départ retentissant chez Ferrari ?

Jean de Teyssière

Sous contrat avec Ferrari jusqu'en décembre 2024, Carlos Sainz est en discussion avec l'écurie italienne pour prolonger son contrat. Mais ces derniers jours, tout semble s'être compliqué entre les deux camps. Carlos Sainz ne veut plus être considéré comme le deuxième pilote de l'écurie, sauf que Ferrari préfère parier sur Charles Leclerc. Une situation qui pourrait se conclure par un départ de l'Espagnol.

Ces derniers jours, Carlos Sainz avait évoqué sa situation contractuelle chez Ferrari, en estimant qu'il voulait « commencer 2024 en sachant où je roulerai en 2025, ma prochaine destination… Ma priorité est de prolonger et de continuer pour de nombreuses années supplémentaires. Toutes les parties sont heureuses. Nous avons trois mois pour trouver un accord avant la première course. Je veux renouveler mon contrat et je veux que ce soit plus d’un an. C’est mon intention et je me sens très apprécié par Fred (Vasseur) et Ferrari, je me sens aimé et je renouvellerai mon contrat si je continue à me sentir comme ça. » Mais la situation se serait compliquée.

«Les négociations sont devenues compliquées»

Les propos tenus dans les couloirs de la Scuderia Ferrari, rapportés par nextgen-auto.com , ne sont pas optimistes quant à une prolongation de Carlos Sainz chez Ferrari au-delà de 2024 : « Les négociations sont devenues compliquées. Sainz est ambitieux. Il veut remporter un titre mondial. Mais c’est cette ténacité qui est devenue un problème dans une Scuderia Ferrari centrée sur Leclerc. Frédéric Vasseur s’aligne désormais sur le président John Elkann, qui veut une équipe avec un seul attaquant, Lerclerc. »

F1 : La stratégie secrète de Ferrari qui veut son «nouveau Schumacher» https://t.co/gi8w0a2jvH pic.twitter.com/xk7vsBjLQo — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

Albon ou Oliver Bearman pour remplacer Sainz ?

A priori, Ferrari serait déjà en train de préparer l'après-Sainz. Si le pilote espagnol choisit de quitter la Scuderia la saison prochaine, Ferrari pourrait se diriger vers Alex Albon, pilote chez Williams. Problème, le Thaïlandais ne voudrait pas être le numéro 2 d'un pilote et pourrait plutôt attendre qu'une place se libère chez Mercedes. Dans ce cas, Ferrari se dirigerait vers une deuxième piste qui mène à Oliver Bearman, pilote réserve de 18 ans de Ferrari, qui est le favori pour le titre en Formule 2 cette saison.