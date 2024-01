F1 : Signature actée chez Ferrari !

Arnaud De Kanel

A l'aube de la saison 2024, Ferrari vient de mettre fin à un dossier prioritaire. Jeudi, La Scuderia a officialisé la prolongation de contrat de Charles Leclerc pour une durée pluriannuelle. Le pilote et l'écurie sont ravis de pouvoir continuer l'aventure main dans la main et l'ont fait savoir.

Le doute planait concernant l'avenir de Charles Leclerc, il est désormais levé. Jeudi, Ferrari a annoncé la prolongation de son pilote star pour plusieurs saisons. Les rumeurs de la presse italienne disaient donc vrai pour le Monégasque qui, comme Max Verstappen ou encore Lando Norris, a signé un contrat pluriannuel donc la fin n'a pas été communiqué afin de ne pas donner trop d'indice sur les projets de La Scuderia .

F1 : Schumacher disjoncte, son entourage raconte https://t.co/oNxnUK6R1R pic.twitter.com/ZPDy00yJ7s — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

Leclerc prolonge chez Ferrari

Heureux de prolonger, Charles Leclerc peut encore rêver de remporter un titre chez Ferrari. « Je suis très heureux de savoir que je porterai la combinaison de course de la Scuderia Ferrari pendant encore plusieurs saisons (le nombre n’a pas été précisé, ndlr). Courir pour cette équipe est mon rêve depuis l’âge de trois ans. Je regardais le Grand Prix de Monaco depuis la fenêtre de l’appartement d’un ami au coin de Sainte Dévote et je guettais toujours les voitures rouges. Cette équipe est ma deuxième famille depuis que j’ai rejoint la Ferrari Driver Academy en 2016. Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble, en nous battant contre vents et marées au cours des cinq dernières années. Cependant, je crois que le meilleur reste à venir et j’ai hâte que cette saison commence, pour progresser encore et être compétitif à chaque course. Mon rêve reste de remporter le championnat du monde avec Ferrari et je suis sûr que dans les années à venir, nous vivrons de grands moments ensemble et rendrons nos fans heureux », a déclaré Charles Leclerc dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Frédéric Vasseur promet qu'il mettra tout en œuvre pour offrir la meilleure monoplace possible à son pilote.

«Nous sommes déterminés à donner à Charles une voiture gagnante»