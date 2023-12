F1 : Ferrari se rate, Leclerc balance

Arnaud De Kanel

La disette se poursuit pour Ferrari qui n'a plus remporté le moindre titre depuis 2008. Avec l'arrivée de Frédéric Vasseur, La Scuderia espérait retrouver de sa superbe mais la formation italienne est passée à côté de son sujet la majeure partie de sa saison, réduisant à néant ses chances de triomphe. Charles Leclerc a expliqué les problèmes de la monoplace en 2023.

Ferrari s'est manquée en 2023 en terminant à la troisième place chez les constructeurs derrière Red Bull et Mercedes. Une nouvelle saison ratée pour La Scuderia et qui s'explique par des lacunes trop importantes de la SF-23. Charles Leclerc est le mieux placé pour expliquer ce qui n'a pas fonctionné et il l'a très bien expliqué.



«Chez nous, les pneus neufs masquaient les points faibles»

« Lorsque nous avons des pneus neufs en qualifications, l’adhérence supplémentaire des pneus compensait en réalité les faiblesses de la voiture. Dès que les pneus vieillissent et perdent de l’adhérence et que nous avons beaucoup de carburant à bord, les problèmes commencent. Ensuite, si nous roulons dans le trafic, si le vent se lève ou si les températures changent, les faiblesses deviennent encore plus évidentes. Il devient alors très difficile de conduire la voiture. Chez nous, les pneus neufs masquaient les points faibles, qui autrement nous ralentiraient. Chez Red Bull, c’est moins le cas », a déclaré Charles Leclerc dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«Dès que nous avons chaussé des pneus durs, rien n’a fonctionné»