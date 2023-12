F1 : «Phénoménal», une légende hallucine avec Verstappen !

Benjamin Labrousse

La saison 2023 de Max Verstappen aura été exceptionnelle. Le Néerlandais s’est aisément adjugé un troisième titre de champion du monde consécutif, tout en remportant 19 des 23 Grand Prix disputés cette saison. « Super Max » a également été bluffant de par sa capacité à ne jamais commettre d’erreurs, comme l’a récemment observé l’ancien pilote David Coulthard.

Max Verstappen au sommet. Seulement âgé de 26 ans, le Néerlandais possède déjà un palmarès incroyable. Auteur d’une année 2023 sensationnelle, le champion de Red Bull a remporté 19 Grands Prix, portant son total en carrière à 54 succès. Désormais 3ème meilleur bilan de l’histoire en termes de courses remportées, Max Verstappen se laisse guider par une concentration ainsi qu’un sang-froid hors pair.

« C'est vraiment phénoménal de voir si peu d'erreurs »

Auprès de Motorsport.com , l’ancien pilote David Coulthard s’est exprimé avec beaucoup d’admiration à propos de la saison 2023 de Max Verstappen : « C'est vraiment phénoménal de voir si peu d'erreurs, si peu de dégâts et un niveau de performance si élevé. C'est absolument incroyable qu'il reste si humble à un tel niveau de succès. Et je l'ai déjà dit, tout le mérite revient à sa mère (Sophie Kumpen), à son père (Jos Verstappen), à sa famille, aux gens qui étaient avec lui lors des années de formation » , a confié l’homme aux 13 victoires en Formule 1.

« Nous avons vu un pilote véritablement exceptionnel dans une voiture géniale »