F1 : Red Bull promet du lourd, Verstappen va imiter Hamilton

Jean de Teyssière

Après une saison 2023 historique pour Red Bull et Max Verstappen, la saison 2024 est également très prometteuse. S'il semble difficile de revivre une telle domination de l'écurie autrichienne l'année prochaine, Max Verstappen est à nouveau ultra favori pour remporter un quatrième titre de champion du monde consécutif. Un succès qui le classerait parmi les meilleurs pilotes de l'histoire.

Ces derniers jours, le directeur de Red Bull, Christian Horner a parlé des avancées de la monoplace de Red Bull en 2024. S'il ne s'agira pas d'une révolution, la courbe de performance étant déjà très haute, elle devrait évoluer positivement : « Nous avons une réglementation stable donc les rumeurs selon lesquelles notre RB20 sera un missile nous font sourire. Bien sûr, vous commencez à atteindre le sommet de la courbe de développement, là où les gains que vous réalisez deviennent de plus en plus petits. Notre monoplace pour 2024 est une évolution, pas une révolution. »

Max Verstappen continue de marquer l'histoire

Cette saison, Max Verstappen a été exceptionnel. Vainqueur de 19 Grands Prix sur les 22 disputés, l'Autrichien a tranquillement remporté son troisième titre de champion du monde consécutif. La saison 2024 de Formule 1 reprendra le 2 mars prochain et Max Verstappen compte bien continuer à marquer l'histoire, même si les records, il ne s'y attarde pas.

F1 : Verstappen dévoile le secret de sa réussite https://t.co/RZDm6IoqtK pic.twitter.com/9hUJvBEm7P — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

Verstappen prêt à rejoindre Hamilton, Vettel et Fangio ?

Dans l'histoire, quatre pilotes ont réussi à remporter quatre titres de champion du monde consécutifs. Entre 2010 et 2013, Sebastian Vettel, avec Red Bull a réussi cet exploit. Il a été rejoint sept ans plus tard par Lewis Hamilton, qui a réussi cet exploit entre 2017 et 2020. Avant eux, la légende de la Formule 1, Juan Manuel Fangio était sacré quatre fois de suite entre 1954 et 1957. Michael Schumacher a lui aussi réussi à être champion du monde quatre fois consécutivement entre 2000 et 2003. Il est aussi le seul à être quintuple champion du monde consécutif, rajoutant un titre en 2004. Avec trois titres de champion du monde consécutif, Max Verstappen pourrait rejoindre un cercle très fermé et s'asseoir encore un peu plus dans le panthéon de la F1.