F1 : Il quitte tout pour Red Bull et se justifie

Benjamin Labrousse

Depuis les années 2010, Red Bull a connu de merveilleuses années en Formule 1. L’écurie autrichienne s’est imposée au fur et à mesure comme l’une des plus grandes forces du championnat du monde, et doit notamment son succès à son ingénieur Adrian Newey. Le Britannique de 65 ans a d’ailleurs expliqué ce qui l’avait poussé à rejoindre les Taureaux en 2006.

Oui Red Bull possède en ses rangs l’un des pilotes les plus doués de ces dernières années en la personne de Max Verstappen. Mais l’écurie est également dirigée d’une main de maître par son directeur Christian Horner. Ce dernier peut également compter sur une équipe d’experts, parmi laquelle on retrouve Helmut Marko ou encore Adrian Newey. Directeur technique de Red Bull jusqu’en 2018, Adrian Newey est considéré comme l’un des meilleurs ingénieurs de l’histoire de la Formule 1.

F1 : Verstappen dévoile le secret de sa réussite https://t.co/RZDm6IoqtK pic.twitter.com/9hUJvBEm7P — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

« Les deux équipes étaient bien établies »

Récemment, Adrian Newey a d’ailleurs révélé les raisons de son départ de McLaren pour Red Bull en 2006. « J’ai eu la chance d’avoir du succès chez Williams et McLaren, c’étaient deux grandes équipes qui ont remporté des courses et des championnats bien avant mon arrivée. Et peut-être que dans les deux cas, la compétitivité avait un peu baissé. Mais lorsque je suis arrivé, mon travail était essentiellement basé sur le design. Il s’agissait d’améliorer la compétitivité de la voiture. Les deux équipes étaient bien établies » , a déclaré ce dernier dans des propos rapportés par Next-Gen Auto .

« C’était vraiment l’attrait d’être impliqué dans une équipe plus ou moins dès le début »