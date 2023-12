F1 : Un pilote «rêve» de Red Bull !

Benjamin Labrousse

Cette saison 2023 aura été marquée par plusieurs événements appréciés par les fans. Parmi ces derniers, le retour aux affaires de Daniel Ricciardo chez Alpha Tauri. Appelé par l’écurie filiale de Red Bull en cours de saison, l’ex-pilote de la formation autrichienne de 2014 à 2018 a récemment confirmé qu’il rêvait de retourner un jour chez les Taureaux.

En 2022, Daniel Ricciardo quittait McLaren par la petite porte. Sans baquet pour le début de la saison 2023 (l’Australien était devenu troisième pilote chez Red Bull), le pilote désormais âgé de 34 ans était finalement convoqué par Alpha Tauri en juillet dernier afin de remplacer le décevant Nyck DeVries. S’il s’est rapidement blessé au poignet, Ricciardo aura inscrit 6 points cette saison, et aura surtout prouvé qu’il était encore capable de performer même au volant d’une monoplace peu compétitive.

« Mon rêve, c’est Red Bull »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , l’Australien a d’ailleurs confié que son rêve était d’utiliser la proximité entre Red Bull et Alpha Tauri afin de retourner au sein de l’écurie autrichienne : « Et je sais que si je peux faire du bon travail ici, cela pourrait potentiellement m’ouvrir des portes. Mon rêve, c’est Red Bull. C’est donc la phase dans laquelle je me trouve en ce moment. Et je me traite un peu comme je le faisais au début de ma carrière. J’ai une échelle à gravir et je ferai tout ce que je peux pour y parvenir » .

« Je n’ai pas grand-chose à perdre »