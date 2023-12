F1 : Alonso, Perez, Gasly… Vers un été de folie ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2023, la silly season n’a pas réellement justifié son nom. Peu de changement ont eu lieu sur la grille, mais en 2024, l’été s’annonce à nouveau brulant. Et pour cause, une bonne partie des pilotes seront en fin de contrat à l’issue de la saison et non des moindres puisque Fernando Alonso, Sergio Perez ou encore Pierre Gasly sont concernés. D’importants changements pourraient donc avoir lieu dans différentes écuries. Et cela devrait rapidement s’animer.

Contrairement à son habitude, la silly season a été très calme cette saison. En effet, Daniel Ricciardo, qui a remplacé Nick de Vries en cours de saison, sera l'unique changement sur la grille en 2024 par rapport à celle qui a débuté 2023. Une rareté dans le monde impitoyable de la F1, mais les bonnes habitudes devraient prochainement être reprises. Et pour cause, l'immense majorité des pilotes sera en fin de contrat à l'issue de la saison prochaine. Concrètement, Max Verstappen est le seul pilote disposant d'un contrat sur le très long terme. Lié jusqu'en 2028 avec Red Bull, le triple champion du monde n'a évidemment aucun souci à se faire pour son avenir, tout comme les pilotes McLaren, Lando Norris (2025) et Oscar Piastri (2026) incarnant l'avenir de l'écurie britannique. Du côté de chez Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell sont également sous contrat jusqu'en 2025. Mais pour le reste de la grille, le flou est total.

Pérez et Sainz en grand danger, Alonso jusque quand ?

Y compris chez les top teams. En effet, bien que Charles Leclerc soit en négociation pour un contrat très longue durée chez Ferrari, jusqu'en 2029, la situation est plus compliquée pour Carlos Sainz. L'Espagnol voit effectivement son bail s'achever en 2024, et bien qu'il n'ait pas démérité la saison dernière en étant même le seul pilote non-Red Bull à s'imposer, son avenir est incertain. Et que dire de Sergio Pérez qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs cette saison. Ultra dominé par Max Verstappen, le Mexicain a longtemps été annoncé sur le départ avec notamment l'ombre encombrante de Daniel Ricciardo. Finalement, Checo sera bien sur la grille en 2024, mais il sera attendu au tournant, sans quoi son contrat, qui s'achève également dans un an, ne sera pas reconduit. Autre pilote dont l'avenir va faire parler, Fernando Alonso. Auteur d'une saison éblouissante, le double champion du monde a prouvé que du haut de ses 42 ans, il était toujours en mesure de jouer les premiers rôles comme le confirme ses huit podiums. Nul doute que l'Espagnol attendra d'Aston Martin une monoplace compétitive afin de prolonger son contrat. Dans le cas contraire, Alonso pourrait être très convoité compte tenu des ses performances.

Le 100% français est menacé chez Alpine

Pour le reste c'est bien simple, tous les pilotes de milieu ou fond de grille voient leur contrat s'achever en 2024. C'est le cas des deux Français d'Alpine Esteban Ocon et Pierre Gasly qui sortent d'une saison mitigée. Leur avenir dépendra en grande partie de la première partie de saison 2024. Même cas de figure chez Williams où Alex Albon est beaucoup moins menacé que Logan Sargeant. L'Américain est déjà bien heureux d'avoir toujours un baquet. Mais la saison prochaine. Il n'aura pas le droit à l'erreur. Chez Alpha Tauri, Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo devront redresser la barre sous peine d'être rapidement menacés par l'un des nombreux jeunes pilotes de l'académie Red Bull. Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen continueront de faire équipe chez Haas tandis que chez Alfa Romeo, Valtteri Bottas, dont le contrat possède plusieurs options, semble solidement accroché à son baquet. C'est moins le cas de Guanyu Zhou, capable du meilleur comme du pire. La situation du Chinois sera d'ailleurs suivie de près par Théo Pourchaire, champion de F2, qui a du s'exiler en Super Formula au Japon en attendant qu'une place se libère en F1. Et le pilote français, membre de la Sauber académie, sait qu'une option peut se présenter si Guanyu Zhou réalise une saison décevante.