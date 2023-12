Un Français imite Gasly… avant de débarquer en F1 ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Champion de Formule 2, Theo Pourchaire ne pourra pas s’engager à nouveau dans cette discipline la saison prochaine comme le stipule le règlement. Pilote pour l’académie Sauber, le Français est également barré en F1 chez Alfa Romeo par Valtteri Bottas et Zhou Guanyu. Pourchaire a donc décidé de s’engager en Super Formula au Japon, comme l’avait fait Pierre Gasly en 2017. En espérant la même issue.

Vice-champion du monde en 2022, Théo Pourchaire s'est cette fois-ci adjugé le titre en Formule 2 au terme d'une magnifique saison. Par conséquent, comme le stipule le règlement, le pilote français n'a plus de le droit de courir dans cette catégorie. Il ne remettra pas son titre en jeu, mais ne sera pas non plus sur la grille en Formule 1. Et pour cause, il n'a pas trouvé de baquet malgré son statut de pilote membre de la Sauber Academy.

Pourchaire va au Japon en attendant un baquet en F1

En effet, chez Alfa Romeo, les places sont prises par Valtteri Bottas et Zhou Guanyu. Par conséquent, Théo Pourchaire aurait pu se contenter d'un rôle de troisième pilote, comme l'ont fait Oscar Piastri et Felipe Drugovitch, les deux champions de F2 avant le Français. Mais Théo Pourchaire a choisi une autre voie, celle empruntée par Pierre Gasly en 2017, à savoir la Super Formula au Japon. Une catégorie qui se situe entre la F2 et la F1 en terme niveau et dont espère profiter Théo Pourchaire pour débarquer prochainement en Formule 1. Une stratégie qui avait souri à Pierre Gasly, mais cela n'empêche pas le champion de F2 en titre d'avoir des regrets.

«C'est comme ça, je me concentre simplement sur l'avenir»