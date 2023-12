F1 : Alonso s’en va, le fiasco est total

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors de la saison 2022, Alpine a été pris de court par l'annonce de Fernando Alonso. Alors que tout laissait à penser que le double champion du monde prolongerait son contrat, il a finalement sauté sur l'opportunité qui s'est présentée chez Aston Martin avec le départ à la retraite de Sebastian Vettel. Mais Alpine pensait alors avoir le remplaçant idéal de Fernando Alonso avec Oscar Piastri, jeune pilote très talentueux issu de l'académie de l'écurie française. Mais l'Australien a finalement signé chez McLaren, lassé d'attendre d'avoir sa chance chez Alpine qui s'est finalement tournée vers Pierre Gasly.

Saison compliquée pour Alpine

Mais cela n'a pas vraiment porté ses fruits pour Alpine qui a réalisé une saison compliquée. Et pour cause, alors que l'ambition de l'écurie française est de se rapprocher des top teams. Mais c'est un échec puisqu'Alpine n'a terminé que cinquième au classement des constructeurs avec 120 points loin derrière McLaren, quatrième avec 302 points et Aston Martin, cinquième avec 280 points. Seules éclaircies de la saison, les podiums d'Esteban Ocon à Monaco et de Pierre Gasly aux Pays-Bas.

Alonso et Piastri flambent, gros regrets pour Alpine ?

Une saison d'autant plus frustrante pour Alpine que dans le même temps, Fernando Alonso et Oscar Piastri ont été deux des principaux animateurs de la saison de F1. Le vétéran espagnol a même terminé quatrième au classement final avec 206 points après avoir décroché huit podiums. De son côté, le rookie australien a également impressionné pour sa première saison en F1. Au volant d'une McLaren, d'abord désastreuse, puis principale menace de Red Bull à partir du Grand Prix d'Autriche, Piastri a confirmé tous les espoirs placés en lui en remportant notamment la course sprint au Qatar. Par conséquent, que ce soit Fernando Alonso ou Oscar Piastri, aucun des deux ne doit regretter d'avoir quitté Alpine.