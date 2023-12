F1 : Red Bull met la pression sur Perez

Arnaud De Kanel

Auteur d'un excellent début de saison en 2023, Sergio Perez a totalement sombré par la suite et il a bien failli perdre son baquet. Le Mexicain ne fait plus l'unanimité chez Red Bull qui n'a toujours pas prolongé son contrat. Christian Horner l'a d'ailleurs prévenu : une prolongation passera automatiquement par des meilleurs résultats en 2024.

En 2024, la grille restera inchangée. Pourtant, de nombreux pilotes étaient sur un siège éjectable. Parmi-eux, Sergio Perez, auteur d'une saison très décevante malgré sa deuxième place au championnat. Red Bull estime qu'il n'a pas rapporté assez de points par rapport à la voiture qu'il avait à sa disposition et son comportement n'a pas été irréprochable, lui qui avait pour habitude de se réduire à son rôle d'équipier de luxe de Max Verstappen sans broncher. Christian Horner attend beaucoup plus de lui en 2024 et il l'a fait savoir histoire de lui mettre la pression. `



«Nous avons besoin des deux pilotes aussi bien placés que possible»

« I l doit creuser profondément en lui. Nous savons tous de quoi Checo est capable. Je pense qu’il doit juste travailler dur pour atteindre la constance nécessaire à performer tout le temps à son meilleur niveau. Et son meilleur niveau n’est pas éloigné de celui de Max. Mais, vous savez, nous le savons aussi, c’est une tâche difficile d’être le coéquipier de Max. À maintes reprises, il a rebondi lorsqu’il a été sous pression, un peu sous les critiques des médias. Il a parlé sur la piste, et il l’a encore fait, à la fin de cette année avec des performances très fortes. Nous devons juste travailler plus dur avec lui. Parce que nous avons besoin qu’il soit à plein régime lors de 24 courses l’année prochaine parce que la compétition se rapprochera. Nous avons donc besoin des deux pilotes aussi bien placés que possible afin de garantir que nous faisons tout notre possible pour défendre les deux titres », a déclaré Christian Horner dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le directeur de Red Bull se veut plutôt confiant pour la collaboration entre Perez et Verstappen.

«Il sait que c’est son travail qui est en cause»